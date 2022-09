Diretta Renate Juventus U23/ Streaming video tv: voglia di riscatto (Serie C)

DIRETTA RENATE JUVENTUS U23: BRIANZOLI FAVORITI!

Renate Juventus U23, in diretta sabato 17 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Città di Meda di Meda, sarà una sfida valida per la quarta giornata del girone A di Serie C. Le due squadre, tra le più interessanti del girone della terza serie, sono entrambe a caccia di riscatto dopo un turno che non ha sorriso.

Il Renate ha raccolto 4 punti nelle prime tre partite, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Nell’ultimo turno, la compagine nerazzurra ha raccolto un pareggio per 1-1 contro la Pro Vercelli. Anche la Juventus U23 ha quattro punti: nella scorsa giornata è arrivata la sconfitta interna al Moccagatta per 1-2 contro il Padova.

RENATE JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Renate Juventus U23, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Renate Juventus U23 esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE JUVENTUS U23

Questi sono i minuti decisivi per risolvere gli ultimi dubbi, ma è tempo di andare a scoprire quali sono le probabili formazioni della diretta Renate Juventus U23. Iniziamo la nostra analisi dai padroni di casa, schierati come di consueto con il 4-3-3: Drago, Anghileri, Angeli, Possenti, Ermacora, Marano, Esposito, Gavazzi, Sbgarbi, Maistrello, Malotti. La Juventus U23 opta invece per il 4-2-3-1: Senko, Muharemovi, Stramaccioni, Nzouango, Turicchia, Zuelli, Barrenechea, Besaggio, Sekulov, Iling, Cudrig.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Gara apertissima quella che prenderà il via tra pochi minuti, ma la diretta Renata Juventus U23 ha un favorito secondo i bookmakers. Prendiamo spunto dalle quote per le scommesse di Eurobet: l’1 è dato a 2,00, il pareggio è dato a 3,15, mentre il 2 è dato a 3,70. Si profila una gara molto tattica: Under 2,5 a 1,62, Over 2,5 a 2,15. Più equilibrati i dati di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.

