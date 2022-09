Diretta/ Juventus U23 Padova, streaming video tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 PADOVA: RISULTATO APERTO!

Juventus U23 Padova, in diretta martedì 13 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del girone A di Serie C. Uno scontro diretto tra due squadre ambiziose, a caccia di punti importanti per la volata verso la Serie B.

La Juventus U23 di mister Brambilla è a quota 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio. Dopo il netto 2-0 ai danni del Trento all’esordio, i bianconeri hanno raccolto un 1-1 esterno contro il Pordenone, rete di Pirrello e Cudrig. Il Padova, invece, all’esordio è stato sconfitto 1-0 dalla Pro Vercelli, mentre nell’ultimo turno ha battuto 2-1 il Vicenza grazie ai timbri di Dezi e Russini, inframezzati dalla rete di Stoppa.

DIRETTA JUVENTUS U23 PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Juventus U23 Padova, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Juventus U23 Padova esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PADOVA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Padova, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine bianconera, schierata con il consueto 4-2-3-1: Senko, Barbieri, Poli, Stramaccioni, Turicchia, Sesanti, Barrenechea, Iocolano, Zuelli, Da Graca, Iling. Qualche ballottaggio da valutare invece per i biancorossi, schierati con il canonico 3-4-3: Donnarumma, Belli, Valentini, Ilie, Vasic, Dezi, Cretella, Jelenic, Piovanello, De Marchi, Liguori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus U23 Padova vedono favorita la formazione di Caneo. Prendiamo come riferimento i numeri dell’agenzia Goldbet: la vittoria della Juventus U23 è quotata 4,10, il pareggio è dato a 3,10, mentre la vittoria del Padova è data a 1,96. Non è previsto grande spettacolo secondo gli analisti: l’Under 2,5 è a 1,56, mentre l’Over 2,5 è a 2,25. Passiamo adesso alle quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,96 e a 1,74.

