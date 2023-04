Diretta/ Renate Lecco (risultato finale 0-2): Zambataro e Lakti

DIRETTA RENATE LECCO (RISULTATO 0-2): ZAMBATARO E LAKTI

Inizia la ripresa tra Renate e Lecco. Zambataro! La sblocca il Lecco! Tiro dal limite dell’area, Furianello perde la sfera che rotola in rete! Buso in contropiede, salva questa volta Furlanetto. Giudici ci prova da punizione, Furlanetto la mette in angolo. Gran tiro di Ilari che coglie la traversa! Zuccon in mezzo per Ilari che da terra tocca e coglie la traversa. Lakti! La chiude il Lecco! Gol in contropiede, termina il match. (agg. Umberto Tessier)

SPRECA MALOTTI

Inizia il match tra Renate e Lecco. Battistini perde la sfera al limite dell’area, Malotti entra in area ma non trova la porta. Saporetti appoggia la sfera al limite dell’area per Malotti, da ottima posizione non calcia benissimo sprecando un’ottima occasione. Malotti, due minuti dopo, calcia dalla distanza, complice una deviazione la sfera termina docile tra le braccia di Melgrati. La prima frazione termina a reti bianche. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA RENATE LECCO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Lecco non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Renate Lecco sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SI GIOCA!

Sta per iniziare la diretta di Renate Lecco e, in virtù delle statistiche accumulate nel corso del girone A di Serie C, possiamo analizzare al meglio la sfida tra due squadre che lottano nella trentacinquesima giornata del campionato di terza divisione, girone A. Il posticipo di Lega Pro rappresenta senza dubbio il big match di questo raggruppamento: di fronte, infatti, la quarta e la settima della classe, divise da sole sei lunghezze. Il Lecco, a quota cinquantacinque punti (quindici vittorie, dieci pareggi, nove sconfitte) guarda in alto dovendo recuperare appena tre lunghezze dalla seconda posizione ma deve interrompere la serie di quattro pareggi consecutivi.

Il Renate, invece, con quarantanove punti (tredici vittorie, dieci pareggi, undici sconfitte) deve anche guardarsi dal ritorno delle inseguitrici Novara e Padova, distanti uno e due punti in classifica, e dunque ha forse una maggiore urgenza di vincere questo Monday Night del girone A. Adesso possiamo dare spazio a quello che ci dirà il terreno di gioco del Comunale di Meda, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: mettiamo comodi, la diretta di Renate Lecco sta davvero per prendere il via! (Giulio Halasz)

RENATE LECCO: I TESTA A TESTA

C’è tanto equilibrio nei testa a testa della diretta di Renate Lecco, che è pronta a regalarci un altro interessante capitolo. Nei dieci precedenti tra le due squadre, le prime quattro sfide sono tutte terminate in pareggio con tre risultati diversi: due volte 1-1, 0-0 e 2-2. Una volta finita la “maledizione della X”, le due compagini hanno iniziato a dividersi le sei partite successive con tre successi a testa.

I più recenti sono tutti per il Lecco con l’1-0 dell’andata (Giudici match-winner) e 3-2, risultato fotocopia ma a parti inverse della volta prima quando era stato il Renate a trionfare. Nei testa a testa nella tana delle Pantere nuovamente equilibrio con due pareggi (1-1), un successo per i padroni di casa e uno per gli ospiti. Insomma, raramente si vede un equilibrio così matematicamente perfetto. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

RENATE LECCO: SFIDA PLAYOFF

La diretta Renate Lecco, gara in programma lunedì 3 aprile alle ore 20:30, racconta di una sfida tra due squadre in piena zona playoff. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria con il Padova, importantissima per tenere i biancorossi lontani. Ora come ora il Renate è a +3 dall’undicesimo posto, posizione naturalmente da evitare in quanto non garantirebbe l’accesso ai playoff. Il Lecco può dormire sogni più tranquilli avendo ulteriori sei punti di stacco dal Renate, anche se la corsa si è leggermente rallentata a causa di quattro pareggi consecutivi per 0-0 tra Pordenone, FeralpiSalò, Piacenza e il più recente contro la Triestina.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE LECCO

Le probabili formazioni della diretta Renate Lecco vedono i padroni di casa sul 3-5-2 con Furlanetto in porta. Fase difensiva affidata a Angeli, Silva e Possenti. Esterni Marano e Colombini con Esposito in regia e le mezzali Nelli e Squizzato. Tandem offensivo Malotti e Sorrentino.

Il Lecco risponde col 3-4-3 con Melgrati tra i pali, trio difensivo con Celjak, Battistini e Enrici. In mediana Ilari e Ardizzone mentre ai lati Giudici e Lepore. Tridente offensivo con Buo-Pinzauti-Tordini.

