DIRETTA NOVARA ATALANTA U23, VOGLIA DI RISCATTO

Allo stadio Piola di Novara va in scena la sfida in diretta Novara Atalanta U23. Entrambe le formazioni non hanno iniziato nel migliore dei modi il proprio campionato e ora, in questa domenica 1 settembre 2024 alle ore 18.00, l’obiettivo sarà rialzare la china.

I piemontesi, dopo l’eliminazione in Coppa Italia Serie C per mano del Milan Futuro grazie alla doppietta di Francesco Camarada, speravano di tornare alla vittoria in Serie C, dove però è arrivato uno scialbo 0-0 in casa della FeralpiSalò.

Video Atalanta U23 Alcione Milano (1-2)/ Gol e highlights: successo firmato Bagatti! (Serie C 24 agosto 2024)

All’Atalanta U23 è andata anche peggio considerando che oltre all’eliminazione in Coppa per mano del Vicenza, dopo aver superato l’ostacolo Spal, c’è stato anche il ko in campionato contro l’Alcione Milano in casa.

DOVE VEDERE LA DIRETTA NOVARA ATALANTA U23, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Novara Atalanta U23 dovrete abbonarvi o a Sky pacchetto Calcio oppure a NOW che trasmetteranno tutte le partite di Serie C.

Diretta/ Atalanta U23 Alcione Milano (risultato finale 1-2): la decide Bagatti! (Serie C, 24 agosto 2024)

Ciò significa che anche per ciò che riguarda la diretta streaming bisognerà affidarsi alle applicazioni scaricabili ovunque di Sky e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI NOVARA ATALANTA U23

Per addentrarci meglio in clima partita, diamo un’occhiata alle probabili formazioni Novara Atalanta U23. I piemontesi giocheranno con il 3-5-2 con Minelli in porta, retroguardia a tre con Bertoncini, Lancini e Khalioti. Agiranno da esterni Ghiringhelli e Agyemang con in mediana Calcagni, Di Munno e Ongaor. In attacco Morosini-Manseri.

Risposta dei bergamaschi con il modulo 3-4-3: tra i pali Dajcar, pacchetto arretrato composto da Bergonzi, Comi e Ghislandi. Da una parte Gyabuaa dall’altra Bernasconi occuperanno le corsie laterali mentre Muhameti e Panada presiederanno al centro. In attacco Idele, Vlahovic e Vavassori.

Diretta/ Feralpisalò Novara (risultato finale 0-0): termina come è iniziata! (Serie C, 23 agosto 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NOVARA ATALANTA U23

In conclusione andiamo a vedere le quote per le scommesse Novara Atalanta U23. I favori del pronostico sono per i padroni di casa a 2.55 anche se il 2 fisso è solo leggermente più alto, vale a dire 2.65. Il pareggio vale tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5 viene offerto a 2.45 contro l’Under a 1.45, una sostanziale differenza. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.62.