DIRETTA/ Renate Novara (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie C, 28 ottobre 2023)

La diretta della sfida che pone di fronte Renate Novara vede due formazioni affrontarsi per la decima volta all’interno della propria storia. Le due squadre, che si sono già affrontate 9 volte, hanno visto trionfare in ben 4 occasioni la formazione di casa; altrettante le vittorie per il Novara e soltanto uno, invece, il pareggio. La prima sfida giocata tra Renate e Novara è datata 2014 con il successo da parte dei piemontesi con il risultato di 1-3. Gara di ritorno che sorrise ancora una volta alla formazione Del Piemonte che si impose con il risultato di 2-0. Dopo tre anni di attesa, la vittoria del Renate con il risultato di 3-0 grazie alla doppietta firmata da Dario Teso.

Novara che torna a vincere negli ottavi di finale valevoli per i play off di serie C. La gara è terminata con il risultato di 1-2 con la doppietta dell’argentino Gonzalez. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è datata 23 dicembre 2022. Vantaggio Renate che dura per tutta la partita grazie al gol firmato da Marcello Possenti, attualmente tesserato ancora con la formazione lombarda. (Marco Genduso)

RENATE NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Renate Novara sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

RISCATTO IN VISTA

La diretta Renate Novara, in programma sabato 28 ottobre alle ore 18:30, racconta della partita tra due squadre distanti ben 12 punti. Il Renate arriva da due partite consecutive senza vincere, ovvero una sconfitta con la Pro Patria per 2-1 e un pareggio senza reti a Padova. L’ultima vittoria risale al 2-1 esterno sul campo del Vicenza. Reti in quel caso di Sorrentino e Rolando.

Il Novara è messo ancora peggio, dato che sono ben 3 le partite di fila senza vittoria e, anzi, ad essere più precisi, sono ben 3 sconfitte di fila. Arzignano, Mantova e, la più recente, l’Atalanta Under 23. Il Novara, così come il Renate, è riuscito a superare il primo turno della Coppa Italia di Serie C battendo il Fiorenzuola mentre per le Pantere hanno estromesso dalla competizione l’Albinoleffe.

RENATE NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Renate Novara vede la squadra di casa schierarsi con il modulo 4-3-3. Tra i pali Fallani, retroguardia composta da Amadio, Auriletto, Possenti e Bosisio. Nella zona nevralgica del campo Gasperi e Currarino saranno le mezzali, con Esposito in cabina di regia. Punta centrale Sorrentino accompagnato dai due esterni Rolando e Tremolada.

Risponde il Novara con il modulo 3-4-2-1. Bos Colopalo in porta, Boccia, Bartoncini e Urso i difensori. Esterni saranno Caradonna e Migliardi, con Dimunno e Calcagni al centro. Gerardini e Donadio supporteranno l’unica punta Rossetti

RENATE NOVARA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Renate Novara vedono favorita la squadra di casa a 1.75. Sempre secondo Sissal, il segno X relativo al pareggio vale 3.40, mentre il 2 fisso a 4.40.

L’Over 2.5 è offerto a 2.10, mentre il segno opposto a 1.60. Infine concludiamo con il Gol a 1.99 contro l’1.72 del No Gol.











