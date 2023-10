DIRETTA/ Vicenza Renate video streaming tv: ecco la storia della partita (Serie C, 15 ottobre 2023)

DIRETTA VICENZA RENATE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Vicenza Renate è decisamente una delle più interessanti di questo turno di campionato. Le due squadre sono scese in campo in ben sei occasioni. La parola d’ordine in questa sfida è equilibrio con due vittorie per il Renate; una per il Vicenza e ben tre risulta di pareggio. Partiamo dalla prima sfida giocata nel 2017, terminata con il risultato di 1-1. Va decisamente meglio nel 2018 al Renate che riesce a battere il Vicenza grazie al risultato di 2-0, le reti furono firmate da Gomez e Mattioli.

Tra il 2018 e il 2019 arrivano ben due pareggi entrambi con i risultati di 1-1, portando a tre sfide terminate con questo risultato. Le successive due partite sono terminate entrambe con lo stesso risultato: 2-1, tuttavia entrambe le formazioni hanno avuto la meglio l’una sull’altra. Renate che vinse nella sfida del 2022 grazie alle reti firmate da Possenti e Sgarbi; Vicenza che era meglio l’anno successivo con i gol firmati da Begic e Ierardi. (Marco Genduso)

VICENZA RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Renate sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vicenza Renate in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VICENZA RENATE: OSPITI IN SERIE POSITIVA

La diretta Vicenza Renate, in programma domenica 15 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone A. Sarà una sfida tutta da seguire visto che i biancorossi padroni di casa stazionano a quota quattordici punti, a tre lunghezze dal primo posto. I nerazzurri ospiti, invece, hanno inanellato due punti in meno degli avversari di giornata ma si presentano alla sfida forti di due risultati utili di fila, ultimo il buon pareggio casalingo ottenuto contro la Triestina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VICENZA RENATE

Le probabili formazioni di Vicenza Renate, sfida in programma domenica 15 ottobre ore 16:15 allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza. I padroni di casa allenati da mister Aimo Diana schiereranno Costa e De Col sulle corsie laterali mentre l’unica punta sarà Ferrari. In casa Renate, invece, il tecnico Massimo Pavanel dovrà valutare le condizioni di Bianchimano, uscito malconcio dall’ultimo incontro. Al suo posto è pronto Tremolada. Reparto difensivo a quattro con Auriletto e Bosisio sulle fasce.

VICENZA RENATE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Vicenza Renate danno per favorita la squadra biancorossa con il segno 1 proposto a 1.90. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici di Meda è dato a 2.70 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

