Diretta Renate Olbia/ Streaming video e tv: i nerazzurri stanno volando (Serie C)

Renate Olbia si gioca alle ore 15:00 di domenica 22 settembre, diretta dal signor Daniele Virgilio: per la quinta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 la partita del girone A mette di fronte due squadre che potrebbero avere lo stesso obiettivo, ovvero fare una stagione di medio-alta classifica e prendersi la qualificazione ai playoff. Dopo qualche annata difficile, il Renate sembra essere ripartito di slancio: entra nel turno con il secondo posto in classifica e una rimonta sul Como – agevolata dalla superiorità numerica per tutto il secondo tempo – che è valsa la terza vittoria in campionato. Al contrario l’Olbia deve riscattare il pesante ko interno contro l’Alessandria; c’è ancora tempo per recuperare la situazione e bisognerà soprattutto trovare la costanza per le giornate ancora da giocare, ma nella diretta di Renate Olbia gli isolani rischiano sicuramente di restare indietro e allora noi andiamo subito a valutare in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco del Città di Meda, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Renate Olbia, perché il campionato di Serie C non viene trasmesso sui canali tradizionali salvo qualche eccezione: ancora una volta dunque l’appuntamento è sul portale elevensports.it, che fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE OLBIA

In Renate Olbia Maritato, reduce dalla doppietta decisiva domenica, potrebbe prendere il posto di Plescia e affiancare Galuppini in attacco; Aimo Diana valuta anche di inserire Grbac sulla trequarti, mentre dalla cintola in giù i nerazzurri dovrebbero rimanere gli stessi con Guglielmotti e Anghileri a correre lateralmente, Rada e Damonte in mezzo e una difesa che, schierata davanti a Satalino, dovrebbe prevedere Possenti, Banlya e Pizzul. L’Olbia di Filippi gioca invece con un 4-3-1-2 nel quale Biancu accompagna Ogunseye e Doratiotto (ma c’è Parigi che scalpita), con un centrocampo nel quale Muroni sarà in cabina di regia affiancato a Vallocchia e Lella. In difesa invece una linea classica a quattro: Pisano e Pitzalis sugli esterni, La Rosa e Dalla Bernardina i centrali davanti al portiere Van der Want, uno dei migliori di questo avvio di campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote indicate dall’agenzia di scommesse Snai per Renate Olbia parlano dei nerazzurri come dei favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 2,05 volte la somma giocata, siamo comunque in equilibrio perché il segno 2 per il successo esterno degli isolani porta in dote un guadagno di 3,55 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,10 volte la cifra investita con questo bookmaker.



