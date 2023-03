DIRETTA/ Renate Padova video streaming tv: all’andata fu una vittoria lombarda

DIRETTA RENATE PADOVA: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Renate Padova sono sempre stati molto equilibrati. Se l’ultimo precedente nonché andata del campionato attuale è finito 1-0 per il Renate con il gol decisivo di Baldassin, la volta prima era stato il Padova ad avere la meglio con un bel 2-0 targato Chirico e Ceravolo. L’ultimo pareggio è datato 2015 quando le squadre si sono spartite un punto a testa senza segnare.

Nei quattro precedenti giocati a Renate, i padroni di casa hanno vinto solo una volta: era il 2017 quando Gomez-Ungaro-Antezza piegarono il Padova con un netto 3-0. Per il resto, oltre allo 0-0 citato in precedenza, sono arrivate due vittorie biancorosse per 3-1 e 3-0 entrambe nel 2021. (aggiornamento di Christian Attanasio)

RENATE PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Padova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Renate Padova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Renate Padova, in diretta alle ore 14.30 di sabato 25 marzo 2023 allo stadio Città di Meda, è una gara valida per la 34° giornata del girone A di Serie C. Ci si gioca tantissimo in questo scontro diretto per la zona playoff tra due squadre divise da appena un punto ma reduci da momenti diversi.

Il Renate è nono in classifica con 46 punti, frutto di dodici vittorie, dieci pareggi e undici sconfitte. Momento no per i nerazzurri, reduci da tre sconfitte e un pareggio. Il Padova, invece, è settimo a quota 47 punti, raccolti grazie a undici vittorie, quattordici pareggi e otto sconfitte. Serie positiva per i veneti, che nell’ultimo turno hanno sconfitto 2-3 l’Albinoleffe.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE PADOVA

Qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Renate e Padova, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-3-3: Furlanetto, Angeli, Silva, Possenti, Ermarcora, Baldassin, Esposito, Nelli, Ghezzi, Anastasia, Malotti. Passiamo adesso ai biancoscudati, anche Torrente opta per il 4-3-3: Donnarumma, Belli, Valentini, Ilie, Crivello, Vasic, Radrezza, Franchini, Liguori, Bortolussi, Piovanello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Renate Padova vedono leggermente avanti la formazione ospite. Andiamo a conoscere i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria del Renate è a 2,95, il pareggio è a 3,10, mentre il successo del Padova è a 2,35. L’Under 2,5 è a 1,58, con l’Over 2,5 a 2,20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,90 e 1,82.

