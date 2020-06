Diretta Rende Picerno/ Streaming video e tv: Giacomarro cerca la salvezza (Serie C)

Rende Picerno, in diretta dallo stadio Lorenzon di Rende, è la partita in programma oggi, sabato 27 giugno 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Dopo un digiuno di più di tre mesi per la pandemia da coronavirus, ecco che il terzo campionato italiano torna in campo e lo fa non già per terminare la stagione regolare 2019-20 del girone C, ma subito per dare spazio ai play out, che decideranno dunque chi rimarrà in Serie C e chi invece abbandonerà i professionisti per fare parte del campionato della Serie D della prossima stagione. Ecco che allora per questo motivo oggi i riflettori saranno sulla diretta Rende Picerno, andata dei play out del girone C della Serie C: una sfida bollente, sopratutto per la posta in palio. Ricordiamo infatti che per decidere delle retrocessioni della Serie C verranno disputate partite di andata e ritorno secche: vincere oggi sarà dunque necessario per poi ripresentarsi in campo il prossimo 30 giugno nell’ultima sfida per la salvezza. Ma a rendere ancor più speciale questa sfida, è anche la rabbia con cui certo oggi i rossoblu saranno in campo: al patron del Picerno infatti non è andato giù che i suoi ragazzi siano dovuti scendere in campo per disputare i play out, pur tenendo conto che il suo club vanta ben 14 punti di vantaggio sul Rende. Ma le nuove regole imposte dalla FIGC hanno avuto la meglio e oggi i rossoblu dovranno dare il proprio meglio per guadagnarsi anche sul campo la sopravvivenza in Lega Pro.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rende Picerno non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports.

LE PROBABILI FORMAZIONI RENDE PICERNO

Dopo oltre tre mesi di stop al calcio per la pandemia, ci appare ben complicato fissare ora le probabili formazioni della diretta tra Rende e Picerno, tenuto pure conto che i club hanno avuto senz’altro ben poco tempo per riportare in condizione la squadra e sono stati pure pochi gli allenamenti congiunti fatti nelle ultime settimane. Pure però sia Rigoli che Giacomarro questa sera metteranno in campo solo i titolari più validi, vista la posta in palio, preziosissima, che vale già metà della salvezza e permanenza in Serie C. Ecco che allora i padroni di casa oggi potrebbero tornare a giocare secondo il noto 4-3-3, dove sarà Savelloni il portiere titolare: pronti poi in difesa dal primo minuto Blaze, Bruno, Nossa e Vitofrancesco. Per la mediana non dovrebbe poi mancare Loviso in cabina di regia e affiancato da Ndaye e Fornito: indispensabile in attacco il capitano Vivacqua, con Rossini e Giannoti ai lati del tridente. Il Picerno di Giacomarro dovrebbe invece far rivedere il 3-5-2 con cui ci eravamo lasciati, lo scorso 8 marzo nella sfida di girone con la Reggina. Qui dunque questa sera dovremmo rivedere Pane tra i pali, con in difesa pure Fontana, Ferrani e uno tra Lorenzini e Brumat. Nell’ampio reparto a 5 le prime maglie al centro saranno consegnate a Vrdoljak, Romizi e Kosovan, mentre sarà la coppia Guerra-Melli ma prima indiziata a coprire le fasce. Confermati poi in attacco da Mister Giacomarro Santaniello e Esposito, anche se dalla panchina rimangono a disposizione Ripa e Cecconi.



