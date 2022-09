Diretta Repubblica Ceca Portogallo/ Streaming video: sfida cruciale (Nations League)

DIRETTA REPUBBLICA CECA PORTOGALLO: PORTOGHESI FAVORITI!

Repubblica Ceca Portogallo è in diretta alla Fortuna Arena di Praga, alle ore 20.45 di sabato 24 settembre: la sfida è valida per la quinta giornata del gruppo B di Nations League. Una partita fondamentale per entrambe le squadre, giunte a un crocevia decisivo per la corsa al primo posto, attualmente di proprietà Spagna.

La Repubblica Ceca di Jaroslav Silhavy ha raccolto 4 punti fin qui, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. La compagine biancorossa nell’ultimo turno è stata sconfitta 2-0 dalla Spagna di Luis Enrique: reti di Soler e Sarabia. Il Portogallo, invece, è al secondo posto con 7 punti, a -1 dalle Furie Rosse: i rossoverdi hanno raccolto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il ko è arrivato nell’ultima giornata contro la Svizzera per 1-0: rete di Seferovic.

DIRETTA REPUBBLICA CECA PORTOGALLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Repubblica Ceca Portogallo non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione Questo significa che non sarà possibile nemmeno avere a disposizione un servizio di diretta streaming video di Repubblica Ceca Portogallo; per le informazioni utili sul match consigliamo di consultare il sito ufficiale della federazione europea (www.uefa.com) così come le relative pagine presenti sui social network, in particolare gli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA PORTOGALLO

Qualche ballottaggio da valutare a poche ore dalla diretta Repubblica Ceca Portogallo, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, schierati con il 3-4-3: Vaclik tra i pali, linea a tre di difesa formata dal torinista Zima, Brabec e Jemelka. Sulle corsie esterne spazio a Coufal e Zeleny, con Soucek e Kalvach in mezzo. In attacco, Barak e Kuchta a sostegno dell’ex Roma Schick. Passiamo adesso al Portogallo, in campo con il 4-3-3: in porta c’è il romanista Rui Patricio, linea a quattro formata da Cancelo, Ruiben Dias, Pep e e Nuno Mendes. A centrocampo spazio a Ruben Neves in cabina di regia, con Bruno Fernandes e Vitinha ai suoi fianchi. In attacco, Cristiano Ronaldo supportato da Bernardo Silva e Joao Felix.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo adesso a conoscere le quote per le scommesse della diretta Repubblica Ceca Portogallo. Gli ospiti partono con i favori del pronostico secondo i bookmakers, prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria della Repubblica Ceca è a 4,65, il pari è a 3,35, mentre il successo del Portogallo è a 1,80. Si profila una sfida molto chiusa e molto tattica, avara di gol: l’Under 2,5 è a 1,65, mentre l’Over 2,5 è a 2,10. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.











