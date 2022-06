DIRETTA REPUBBLICA CECA SVIZZERA/ Video streaming tv: sono 4 gli incroci passati

DIRETTA REPUBBLICA CECA SVIZZERA: I TESTA A TESTA

La storia che ci accompagna verso la diretta di Repubblica Ceca Svizzera è piuttosto breve, considerando naturalmente le sfide da quando la Repubblica Ceca è diventata uno Stato indipendente e quindi non le sfide precedenti della Svizzera contro la Cecoslovacchia. Ecco allora un totale di quattro partite, con un bilancio di una sola vittoria per la Svizzera, per 3-0 nell’amichevole giocata ad aprile 1994 che fu il primo confronto di sempre, seguita tuttavia da tre affermazioni consecutive per la Repubblica Ceca, in due amichevoli del 1996 e 1999 e infine nella partita della fase a gironi di Euro 2008, che la Svizzera ospitava ma che i cechi vinsero per 0-1 con gol di Sverkos sabato 7 giugno 2008.

Per dire qualcosa di più su questo testa a testa, possiamo fare allora un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori in questo giro di convocazioni per le partite di giugno della Nations League, secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt. Siamo al valore di 130,10 milioni di euro complessivi per la rosa della Repubblica Ceca, mentre per la Svizzera siamo a 253,20 milioni complessivi. Questi sono i numeri teorici con gli elvetici favoriti, vedremo però che cosa succederà stasera in campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REPUBBLICA CECA SVIZZERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Repubblica Ceca Svizzera non sarà garantita su canali televisivi italiani e non avremo nemmeno una diretta streaming video, di conseguenza il riferimento principale per avere notizie sarà il sito della Uefa nella sezione Nations League.

REPUBBLICA CECA SVIZZERA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Repubblica Ceca Svizzera, diretta dall’arbitro tedesco Daniel Siebert presso lo stadio SINOBO della capitale ceca Praga, si gioca con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 2 giugno. Comincia una nuova avventura con la Nations League 2022-2023 e la diretta di Repubblica Ceca Svizzera sarà una partita valida per il girone 2 della Lega A, dunque siamo nella massima divisione della Nations League, insieme a Portogallo e Spagna, che sulla carta a dire il vero potrebbero avere qualcosa in più di cechi ed elvetici.

L’obiettivo fondamentale per Repubblica Ceca e Svizzera potrebbe quindi essere quello di evitare l’ultimo posto che significherebbe retrocessione in Lega B per la prossima edizione. Comunque è giusto coltivare obiettivi ambiziosi, dunque diciamo che partire con una vittoria porrebbe basi interessanti. La Repubblica Ceca può sfruttare il fattore campo, la Svizzera metterà sul piatto la qualificazione per i Mondiali vincendo il nostro girone: due formazioni sicuramente di buon livello, vedremo che cosa sapranno offrirci nella diretta di Repubblica Ceca Svizzera…

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA SVIZZERA

Alcuni accenni anche sulle probabili formazioni della diretta Repubblica Ceca Svizzera. Per i padroni di casa cechi proviamo ad ipotizzare un modulo 3-5-2 che potrebbe avere questi interpreti dal primo minuto: Vaclik in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Zima, Brabec e Petrasek; a centrocampo folta linea a cinque con Coufal, Lingr, Soucek, Kalvach e Cerny che potrebbero schierarsi da destra a sinistra; in attacco infine la possibile coppia composta da Vlkanova e Kuchta.

La risposta della Svizzera per la trasferta a Praga potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-2-3-1: Sommer in porta; davanti a lui i quattro difensori Mbabu, Akanji, Schar e Rodriguez; in mediana la coppia formata da Freuler e Xhaka; sulla trequarti invece ecco Steffen, Shaqiri e Vargas come possibili titolari alle spalle del centravanti elvetico Embolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Repubblica Ceca Svizzera in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 3,40 in caso di pareggio (segno X) oppure fino a 3,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse la Repubblica Ceca.

