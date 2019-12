Diretta Rieti Catania/ Streaming video tv: sfida molto delicata (Serie C)

Rieti Catania, diretta dall’arbitro Marco Acanfora della sezione Aia di Castellammare di Stabia, si annuncia come una partita molto delicata per la 17^ giornata del campionato di Serie C nel girone C. Rieti Catania infatti metterà di fonte alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 1 dicembre 2019, due formazioni che vivono situazioni di classifica ben diverse, purtroppo accomunate da difficoltà societarie importanti. Il Catania vuole vincere per confermarsi in zona playoff, in casa Rieti invece si vuole provare a pensare al campo dopo i grossi problemi economici vissuti da qualche settimana a questa parte. In questo momento il Catania ha bisogno di continuità per provare a centrare quei playoff che renderebbero la stagione decisamente più positiva, il Rieti però non può fare passi falsi. Settimana scorsa una sconfitta ad Avellino per la squadra laziale, mentre il Catania aveva ottenuto un pareggio casalingo contro la Casertana.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rieti Catania non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI RIETI CATANIA

Per quel che concerne le probabili formazioni di Rieti Catania, mister Caneo dovrà fare bene la conta degli assenti nel suo Rieti. Alla formazione laziale mancheranno alcuni elementi cruciali come l’esperto Aquilanti, ormai in attesa solo della rescissione. Il modulo della formazione di casa sarà il 3-4-3 che vedrà Addario in porta, mentre in difesa giocheranno Gigli, Tiraferri e Granata. In mezzo al campo dovrebbero trovare spazio da destra a sinistra Esposito, Palma, Zampa e Zanchi. In avanti ecco i due esterni De Paoli e Marcheggiani ai fianchi di Beleck che agirà da centravanti. Passando al Catania, mister Lucarelli sceglierà il 3-5-2 che vedrà tra i pali certamente la garanzia Furlan. In difesa giocheranno Esposito, Biagianti e Silvestri nella retroguardia a tre in sua protezione. In mezzo al campo gli etnei potranno contare su Mazzarani, Rizzo e Dall’Oglio, mentre sulle fasce sono attesi titolari Pinto e Biondi, infine in attacco ecco Di Piazza e Curiale, che avranno il compito di scardinare la difesa del Rieti.

PRONOSTICO E QUOTE

Guardando infine anche le quote offerte sulla partita Rieti Catania, ecco che l’agenzia Snai propone la vittoria del Rieti (segno 1) a 3.65 mentre per il pareggio (segno X) si arriva a 3.25. La vittoria del Catania infine è considerata l’ipotesi più probabile e di conseguenza viene quotata dallo stesso bookmaker a 2.45 volte la posta in palio sul segno 2.



