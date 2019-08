Diretta Rieti Ternana/ Streaming video e tv: secondo atto allo Scopigno (Serie C)

Rieti Ternana, in diretta dal Manlio Scopigno, è la partita in programma oggi sabato 24 agosto 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. E’ con la diretta tra Rieti e Ternana che prende il via la prima giornata del girone C della Serie C: dopo quindi un’estate ricca di emozioni (ricordiamo ad esempio il test match tra gli azzurrogranata e la Roma) di fa sul serio per il terzo campionato italiano. Il match poi si annuncia davvero bollente tra le mura dello stadio laziale: ricordiamo infatti bene che abbiamo assistito a tale incrocio solo lo scorso fine settimana nel turno di Coppa Italia di Serie C, dove furono gli umbri ad avere la meglio e pure col risultato di 3-1. I ragazzi di Mister Mariani riusciranno a vendicare il KO rimediato? Non ci resta che attendere il verdetto del campo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rieti Ternana non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese: ancora una volta il campionato di Serie C è esclusiva – salvo qualche eccezione rappresentata dai posticipi – del portale elevensports.it, attraverso il quale potrete seguire tutte le partite in diretta streaming video (dunque con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone) acquistando di volta in volta il singolo evento oppure abbonandovi al servizio.

DIRETTA RIETI TERNANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Rieti Ternana, anticipo della prima giornata del Campionato di Serie C, è assai probabile che il tecnico rossoverde voglia confermare gran parte dell’11 che ha fatto bene in Coppa Italia di Serie C solo pochi giorni fa. Per la probabile formazione umbra ecco quindi il 4-2-3-1 con Tozzo tra i pali e in difesa il quartetto composto da Mammarella, Sini, Suagher e Paghera. Toccherà quindi a Parodi, Proietti e Salzano agire dal primo minuto in mediana, con Ferrante sulla tre quarti a supporto delle due punte, dove si candidano Marilungo e Furlan. Possibile qualche ballottaggio in piazza rispetto all’ultimo 11 ufficiale per il Rieti, ma Mariani non farà a meno del 4-3-3 come modulo di partenza. Fedele tra i pali vedremo stasera Pegorin, ma in difesa ecco che si candidano Granata, Gigli, Aquilanti e Tiraferri: per la mediana il trittico titolare dovrebbe essere composto da Tirelli-Marino-Marchi, mentre per l’attacco cercano spazio Guibre, Marcheggiani e Gondo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta Rieti e Ternana, il portale di scommesse snai ha le idee ben chiare nel fisse pronostico e quote e assegna agli umbri il netto favore al successo. Nell’1×2 infatti vediamo che la vittoria rossoverde è stata fissata a 1.73, contro il più elevato 4.50 assegnato agli azzurrogranata: il pareggio vale invece 3.45.



