Diretta Roma Rieti/ Streaming video e tv: prima di due amichevoli giallorosse

Roma Rieti è un’amichevole estiva che la squadra giallorossa gioca alle ore 10:00 della mattina di sabato 27 luglio 2019, presso il proprio centro sportivo di Trigoria: calendario fitto quello dei giallorossi, che dopo aver disputato questa sfida se la vedranno contro la Ternana in un doppio impegno nel quale eventualmente Paulo Fonseca proverà a testare tutta la rosa a disposizione per valutare nella maniera migliore in che modo schierare poi la sua formazione titolare. Il Rieti è una squadra di Serie C che lo scorso anno si è salvata piuttosto agevolmente ma non è riuscita a centrare i playoff; i giallorossi invece sono reduci dall’amichevole vinta contro il Gubbio, e continuano il loro percorso estivo affrontando per il momento degli impegni contro squadre inferiori. Vediamo dunque in che modo potrebbero giocare i capitolini, mentre aspettiamo la diretta di Roma Rieti.

DIRETTA STREAMING VIDEOE TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Rieti, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa sulla televisione satellitare e nello specifico su Roma TV, il canale tematico al numero 213 per il quale basterà semplicemente l’abbonamento al pacchetto Calcio di Sky. Non sarà disponibile invece una diretta streaming video per seguire l’incontro, perchè Roma TV non rientra nell’offerta fornita da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA RIETI

Nelle probabili formazioni di Roma Rieti dobbiamo considerare che Paulo Fonseca avrà a disposizione un’altra amichevole oggi, e di conseguenza proverà a mischiare le carte: noi possiamo solo ipotizzare quello che sceglierà di fare l’allenatore portoghese, dunque impostiamo una prima squadra con Olsen tra i pali protetto da Fazio e Juan Jesus, mentre sulle corsie esterne potrebbero correre Santon e Spinazzola. A centrocampo possibile che la cerniera sia formata da Amadou Diawara e Nzonzi, di fatto titolari nell’ultima stagione disputata dai giallorossi; davanti a loro la linea dei trequartisti potrebbe prevedere Justin Kluivert e Perotti sugli esterni con Pastore a fare da trequartista, come prima punta mettiamo invece Dzeko.



