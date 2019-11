Diretta Rieti Virtus Francavilla/ Streaming video tv: quote per i pugliesi (Serie C)

Rieti Virtus Francavilla, diretta dall’arbitro Marco Monaldi, è la partita in programma oggi, domenica 3 novembre 2019, e valida per 13^ giornata di Serie C, girone C: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Allo stadio Centro d’Italia di Rieti ci attende una partita molto delicata per entrambe le formazioni che attualmente sono alle prese con obiettivi ben differenti. Il Rieti in ragione della diciassettesima posizione in classifica con soli 11 punti conquistati ed una difesa a dir poco disastrosa che ha subito 23 reti, è alla ricerca di punti importanti per allontanare lo spettro della retrocessione. Invece la Virtus Francavilla in ragione dei 16 punti che le permettono di essere all’undicesimo posto e quindi a contatto con la zona play off vorrebbe cogliere un colpo esterno molto importante che potrebbe rilanciare in maniera rilevante le proprie aspettative per questa stagione agonistica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rieti Virtus Francavilla non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA RIETI VIRTUS FRANCAVILLA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Rieti di mister Bruno Cameo dovrebbe scendere sul terreno di gioco con un classico 3-5-2. In porta l’esperto e sempre apprezzato D’Addario con Aquilanti nel ruolo di centrale difensiva di destra, Esposito nel mezzo e Granata sul centro sinistra. Sulla fascia destra andrà a spingere e difendere Tiraferri e su quella mancina Gigli con in mediana Zampa supporto da Zanchi e Palma. La coppia gol dovrebbe essere nuovamente composta da De Paoli e Marchegiani. Anche la Virtus Francavilla di mister Trocini dovrebbe disporsi con lo stesso schieramento ossia il 3-5-2. In porta Costa con linea a tre che vedrà sul centro destra Delvino, in mezzo Tiritello e sul centro sinistra Caporale. A centrocampo invece andranno a giocare Di Cosmo come mezz’ala di destra, Zenuni nel mezzo e Bovo sul centro sinistra. Albertini agirà sulla corsia di destra, Nunzella su quella di sinistra ed in avanti Vazquez e Perez.

LA CHIAVE TATTICA

Sulla carta quindi parte favorita la formazione ospite che tuttavia dovrà affrontare un avversario come il Rieti alla caccia di punti pesanti e soprattutto di un miglioramento sensibile per quanto riguarda il rendimento interno. Lecito dunque appendersi da parte del Rieti un atteggiamento tattico abbastanza ordinato e orientato alla fase difensiva mentre gli ospiti potrebbero anche osare qualcosa di più per ottenere 3 punti che potrebbero dare maggiore enfasi alla propria stagione. In tal senso potrebbero essere veramente importanti le fasce laterali da cui potrebbero arrivare palloni decisamente invitanti per gli attaccanti capaci di colpire sia di testa che di piede.

QUOTE E PRONOSTICO

La partita tra il Rieti e la Virtus Francavilla è stata analizzata dalle agenzie di scommessa e soprattutto dalla SNAI come un incontro di difficile lettura nella quale potrebbe avere la meglio la squadra ospite. Infatti per la possibile vittoria della Virtus Francavilla è stato previsto una quota di 2,55 contro la quota dei 2,80 da assegnare in caso di successo da parte del Rieti mentre l’eventuale pareggio darebbe diritto a 3 volte la posta in palio.



