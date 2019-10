Diretta Cavese Rieti/ Streaming video tv: match pericoloso per i biancoblu (Serie C)

Cavese Rieti, diretta dall’arbitro Michele Delrio è la partita in programma oggi domenica 27 ottobre 2019, valida per la 12^ giornata del girone C di Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. Turno domenicale delicatissimo per il Rieti. I sabini, terzultimi nel girone C della Serie C con appena otto punti raccolti in undici partite, saranno ospiti della Cavese, che ha iniziato il suo campionato non al meglio, piazzandosi momentaneamente di poco al di sopra della zona playout. Il Rieti viene però dal roboante successo nel derby regionale contro la Viterbese e cercherà lontano dalle mura amiche di confermare il buon trend delle ultime due giornate, dove sono arrivati sei punti. La Cavese è invece chiamata al successo per non vanificare il prezioso pareggio a reti inviolate rimediato contro il Potenza capolista. Si preannuncia dunque un match ad alta tensione soprattutto per gli scenari che l’esito finale della partita potrebbe aprire per quanto riguarda la lotta per non retrocedere in Serie D.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Rieti non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CAVESE RIETI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico dei campani, Salvatore Campilongo, sembra destinato a confermare il modulo di sempre, ovvero il 4-3-3 con Bisogno tra i pali, la linea difensiva composta da Nunziante, Rocchi, Matino e Polito. A centrocampo ci saranno Miguel Angel, Matera e Bulevardi a sostegno del trio di attaccanti Sandomenico, Germinale e Di Roberto. Assente Roberto Allegretti per squalifica a causa del cartellino rosso rimediato negli ultimi minuti di gioco durante la sfida infrasettimanale contro la Paganese. I sabini di mister Ezio Capuano dovrebbero schierarsi in campo con il 3-5-2, stesso modulo che ha condotto i lupi reatini a imporsi nettamente contro i rivali storici della Viterbese. In porta ci sarà come sempre Pegorin, con Granata, Aquilanti e Gigli in difesa; centrocampo muscolare con Tiraferri, Palma, Esposito, Zampa e Marino, mentre il compito di cercare di far male alla retroguardia campana è affidato a De Paoli e Marcheggiani, mattatore assoluto della sfida vinta dai reatini contro la Viterbese, con ben tre gol messi a segno e vero e proprio trascinatore della sua squadra.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda il mondo delle scommesse sportive, la Snai non ha dubbi su quale sia la favorita per il match di domenica in programma alle 20.45. I bookmakers pagano la posta la vittoria della squadra di Cava de’Tirreni a 2.10, contro i 3.80 dell’eventuale successo esterno dell’undici laziale. L’ipotesi pareggio frutterà invece 2.5 volte la posta.



