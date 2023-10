DIRETTA/ Rimini Ancona (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 22 ottobre 2023)

DIRETTA RIMINI ANCONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Rimini Ancona pone di fronte due formazioni che si schierano rispettivamente al ventesimo e quindicesimo posto in classifica. Una sfida dall’alto sapore di salvezza che vede due formazioni che non hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi. In attesa dell’inizio della sfida vi proponiamo alcune statistiche interessanti di questo match. Padroni di casa che si schierano all’ultimo posto della classifica con quattro punti collezionati in 8 partite. Il dato dei gol realizzati non spaventa la formazione biancorossa che ne ha trovati ben 12.

Più preoccupante quello di gol subiti, ben 22 da inizio campionato. Il miglior marcatore della formazione biancorossa risulta essere Lamesta con 4 centri. Ancona che risponde con l’attaccante Alberto Spagnoli con tre reti in campionato. Quindicesimo posto per la formazione in maglia rossa con 8 punti collezionati in altrettante sfide. I gol realizzati sono 8 mentre quelli subiti 13, risultando essere la terza difesa più battuta del campionato meglio solamente di Arezzo e Rimini. (Marco Genduso)

DIRETTA RIMINI ANCONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Ancona viene garantita dalla televisione satellitare: quest’anno, anche grazie allo “spezzatino” presentato dal calendario, le partite della terza divisione sono fornite sui canali legati all’abbonamento tradizionale oppure a quelli specifici del pacchetto Calcio, per il quale è necessaria una sottoscrizione a pagamento a parte (l’alternativa è la pay per view). Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RIMINI ANCONA: TRE STOP DI FILA PER I PADRONI DI CASA

Rimini Ancona sarà in diretta dallo stadio “Romeo Neri” di Rimini alle ore 18:30 di domenica 22 ottobre: siamo nel girone B di Serie C e si affrontano due squadre che non stanno vivendo momenti particolarmente positivi. I romagnoli, infatti, stazionano in fondo alla graduatoria e arrivano a questa sfida dopo tre sconfitte di fila. In casa marchigiana non va molto meglio visto che la sconfitta patita contro la Carrarese ha fatto sprofondare i biancorossi appena fuori dalla zona play-out.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI ANCONA

La diretta tra Rimini e Ancona, in programma domenica 22 ottobre allo stadio “Romeo Neri” di Rimini, vedrà i due allenatori chiamati alle solite scelte di formazione. I padroni di casa allenati da mister Emanuele Troise dovranno rinunciare all’infortunato Marchesi, al suo posto a centrocampo Langella. In casa Ancona, invece, il tecnico Marco Donadel dovrà fare a meno di Peli, fermato dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso rimediato a Carrara.

RIMINI ANCONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Rimini Ancona danno per favorita la squadra romagnola con il segno 1 proposto a 2.40. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei marchigiani è dato a 2.80 mentre il pareggio si gioca a 3.15.











