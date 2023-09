DIRETTA/ Rimini Arezzo (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 1 settembre 2023)

DIRETTA RIMINI AREZZO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci possono dire i precedenti di Rimini Arezzo? Si tratta di una partita giocata abbastanza, anche se poco in epoca recente. Tra il 2005 e il 2007 abbiamo avuto quattro incroci in Serie B, un’epoca florida per entrambe le squadre; nelle ultime 10, dal novembre 1997 al maggio 2016, abbiamo invece cinque vittorie dell’Arezzo e quattro del Rimini, con un unico pareggio che corrisponde all’ultimo match giocato, peraltro qui al Romeo Neri, quando entrambe le squadre erano già in Serie C. Se i romagnoli hanno vinto l’ultima in casa nel novembre 2005, con i gol di Adrian Ricchiuti autore di una doppietta, i toscani si sono presi gli altri tre incroci in Serie B e anche la sfida casalinga in Serie C, nel gennaio 2016 e ancora per 2-0.

Video/ Rimini Montevarchi (1-1) gol e highlights: un punto a testa (Serie C)

Per trovare l’ultima volta in cui l’Arezzo ha festeggiato in trasferta dobbiamo allora tornare al maggio 2007: il campionato cadetto prevedeva ancora 22 squadre al via, dunque la quarantesima giornata era la terzultima della stagione regolare. Anche in questo caso c’era stata una doppietta, realizzata nell’occasione, con un gol per tempo, da Antonio Floro Flores che ha avuto una buona carriera anche in Serie A tra Genoa e Udinese. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Rimini Montevarchi (risultato finale 1-1): Perez risponde a Santini

RIMINI AREZZO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Rimini Arezzo sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Rimini Arezzo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Rimini Arezzo, in diretta venerdì 1 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Romeo Neri di Rimini, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Ritorno in categoria degli aretini che nella passata stagione hanno dominato il campionato di Serie D, vincendo il girone con 7 punti di vantaggio. Arezzo che ha percorso un buon cammino in questa estate, battendo in amichevole Trastevere, Figline e Follonica Gavorrano, perdendo contro il Cosenza e il Seravezza Pozzi.

Video/ Ancona Rimini (3-0) gol e highlights: successo netto! (Serie C)

Il Rimini invece nella scorsa stagione ha ottenuto la salvezza in Serie C ed è riuscito anzi a ottenere anche la qualificazione ai play off, avventura terminata al primo turno contro il Pontedera. Confermarsi nella parte sinistra della classifica sarebbe sicuramente un eccellente risultato per i romagnoli, che tornano ad ospitare l’Arezzo dopo l’ultimo precedente dell’8 giugno 2016, in quell’occasione il confronto si risolse con un pareggio con il punteggio di 2-2.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI AREZZO

Le probabili formazioni della diretta Rimini Arezzo, match che andrà in scena allo stadio Romeo Neri di Rimini. Per il Rimini, Gabriel Raimondi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Colombo, Bouabre, Acampa, Megelaitis, Gigli, Gorelli, Lamesta, Leoncini, Cernigoi, Sereni, Tonelli. Risponderà l’Arezzo allenato da Paolo Indiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Trombini; Renzi, Masetti, Polvani, Coccia; Settembrini, Mawuli, Bianchi; Iori, Gucci, Pattarello.

RIMINI AREZZO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Rimini Arezzo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Rimini con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Arezzo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA