Diretta/ Rimini Gubbio streaming video tv: i rossoblu sbarcano in Romagna

DIRETTA RIMINI GUBBIO: I BIANCOROSSI OSPITANO GLI UMBRI

La diretta Rimini Gubbio, in programma sabato 4 febbraio 2023 alle ore 17:30, vede le due squadre in un periodo complicato nonostante la posizione in classifica. Entrambe le compagini infatti rientrano nella zona playoff, ma stanno attraverso alcune difficoltà nelle ultime uscite. Prima della vittoria con l’Alessandria, il Rimini arrivava da due pareggi e due sconfitte che avevano fatto vacillare tutto ciò di buono fatto dai romagnoli fin qui. Ancora più in difficoltà il Gubbio che sembra entrata in un vortice negativo con cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime sei gare disputate.

Il Rimini in casa ha conquistato diciotto punti con cinque successi, tre pareggi e le restanti quattro gare perse, un bottino che piazza i romagnoli esattamente a metà della classifica riguardante le performance casalinghe. Il Gubbio invece è una di quelle squadra che lontano da casa non soffre di nostalgia e le sei vittorie in dodici incontri esterni testimoniano quanto detto sui rossoblu.

DIRETTA RIMINI GUBBIO STREAMING VIDEO

La diretta della partita Rimini Gubbio è in evidenza su Eleven Sports, con essa, gli altri incontri di Serie C già svoltisi. Il servizio abbonamento è disponibile mensile o stagionale. La diretta Rimini Gubbio sarà mandata in onda streaming video su smart tv ed ancora dispositivi multimediali, quali computer, smartphone o tablet.

RIMINI GUBBIO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Rimini Gubbio vedono i romagnoli disporsi secondo il 4-3-3 e gli avversari col 3-4-1-2. Zaccagno a capo della rete, sistema chiamato a difendere composto da Laverone, Panelli, Allievi, Regini. Esterno basso ad iniziare la fascia centrale è Delcarro, in cabina di regia Pasa e il laterale sinistro Rossetti. Il trittico attaccante Santini, il numero sedici Rossetti e Vano.

Di Gennaro indossa i guantoni Eugubini, in prima linea si dispongono Dutu, Redolfi, Bonini. A mirare le spalle del trequartista Arena sono collocati i centrocampisti Corsinelli, Rosaia, Bulevardi, Nicolao. Vasquez e Di Stefano a tentare i goa











