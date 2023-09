DIRETTA/ Rimini Juventus U23 streaming video tv: c’è un “quasi” precedente (Serie C, 15 settembre 2023)

DIRETTA RIMINI JUVENTUS U23: I TESTA A TESTA

La diretta di Rimini Juventus U23 si gioca oggi per la prima volta: abbiamo già ricordato nelle scorse settimane che la squadra bianconera ha sempre disputato la Serie C nel girone A, ma quest’anno è stata spostata nel girone B per fare spazio all’Atalanta U23, alla sua prima esperienza con la seconda squadra. Una partita inedita quindi, ma se parliamo di Rimini e Juventus è inevitabile tornare con la mente a quella giornata di Serie B 2006-2007. Il primo e unico campionato cadetto di sempre per i bianconeri, un torneo iniziato da -30 con riduzione poi a -17 e infine a -9; un campionato dominato davanti a Genoa e Napoli, ma che era iniziato con un pareggio per 1-1 al Romeo Neri.

Alessandro Del Piero ha più volte ricordato quel pomeriggio: oggi ne parla in accezione positiva, ma ha sempre affermato che all’epoca non la si poteva vedere allo stesso modo. Sia come sia, Rimini Juventus si è già giocata ma Rimini Juventus U23 no, dunque è più che giusto parlare di una prima volta nella storia del calcio italiano; sarà anche il primo incrocio tra i due allenatori, che sono l’argentino Gabriel Raimondi, in carica dallo scorso luglio, per i romagnoli e Massimo Brambilla, confermato, per i bianconeri. (agg. di Claudio Franceschini)

RIMINI JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Rimini Juventus U23 sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Rimini Juventus U23 in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Rimini Juventus U23, in diretta venerdì 15 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Romeo Neri di Rimini, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Caccia ai primi punti per entrambe le formazioni, il campionato dei romagnoli è iniziato con due sconfitte con identico punteggio, 1-2 in casa contro l’Arezzo e poi 2-1 contro la Torres con i biancorossi che dunque non sono ancora riusciti a muovere la classifica.

Lo stesso è accaduto alla Juventus U23 che è ferma al match d’esordio del 2 settembre scorso a Pescara, con gli abruzzesi vincenti col punteggio di 3-1 contro i giovani bianconeri. La Juventus U23 punta anche quest’anno a lanciare giovani che possano essere utili anche alla causa della prima squadra e la stagione andrà valutata, come sempre per una formazione giovanile, passo dopo passo. Rimini e Juventus U23 si trovano per la prima volta di fronte, i romagnoli nel 2006 hanno pareggiato 1-1 contro la prima squadra bianconera nella prima giornata del campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Rimini Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Romeo Neri di Rimini. Per il Rimini, Gabriel Raimondi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Colombo, Stanga, Pietrangeli, Gigli, Acampa, Rosini, Megelaitis, Leoncini, Lamesta, Cernigoi, Iacoponi. Risponderà la Juventus U23 allenata da Massimo Brambilla con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Garofani; Stivanello, Huijsen, Muharemovic; Mulazzi, Maressa, Damiani, Hasa, Turicchia; Mbangula, Guerra.

RIMINI JUVENTUS U23 PICERNO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Rimini Juventus U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Rimini con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











