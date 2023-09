DIRETTA/ Torres Rimini video streaming tv: doppio pareggio l’anno scorso (Serie C, 9 settembre 2023)

DIRETTA TORRES RIMINI: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Torres Rimini parliamo di una partita che si era giocata anche nella passata stagione: erano arrivati due pareggi, un risultato che nella storia di questo testa a testa non si verificava dal febbraio 1999. Le ultime dieci partite, in un arco temporale di 25 anni, hanno fatto registrare un bilancio con cinque vittorie del Rimini e appena due della Torres; curiosamente, la formazione sarda ha vinto sempre per 2-0 e in casa, la volta più recente è del dicembre 2013 (gol segnati da Antonino Bonvissuto e Fabio Foglia, uno per tempo) e se vogliamo trovare un successo esterno dobbiamo andare al gennaio 1989, quando si parlava ancora di Serie C1 (era il girone B).

DIRETTA/ Torres Ancona (risultato finale 1-1): Saporiti risponde a Di Massimo

Per quanto riguarda le affermazioni dei romagnoli, anche il Rimini aspetta da tempo la vittoria esterna ma qui si tratta più che altro del fatto che le due squadre si sono incrociate poco negli ultimi anni: comunque per trovare il colpo biancorosso al Vanni Sanna dobbiamo andare al settembre 2003, quarta giornata del girone A di Serie C1 e anche in questo caso successo per 2-0 con una rete per tempo. Ad aprire i conti era stato Emilio Docente, nel recupero della seconda frazione li aveva chiusi Ivano Trotta. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Recanatese Torres (risultato finale 1-2): Carpani manca il pari! (Serie C, 2 settembre 2023)

TORRES RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Torres Rimini sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Torres Rimini in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Torres Rimini, in diretta sabato 9 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C. Sardi d’assalto dopo la prima convincente uscita in casa della Recanatese, una vittoria per 1-2 ricca di emozioni e occasioni da gol in cui la Torres ha dimostrato di avere qualità e voglia di stupire in un campionato in cui punta a ricoprire un ruolo da outsider.

DIRETTA/ Rimini Arezzo (risultato finale 1-2): i toscani vincono e regalano spettacolo

Dall’altra parte non è andata altrettanto bene al Rimini che col punteggio di 1-2 ha perso in casa contro l’Arezzo, doccia fredda per la formazione romagnola che, sotto la guida del nuovo tecnico Raimondi, sperava in un avvio positivo per riuscire a puntare subito le zone alte della classifica e invece dovrà subiti rincorrere un riscatto. Il 14 marzo scorso c’è stato l’ultimo incrocio in Sardegna tra le due squadre in campionato, risoltosi con un pari a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES RIMINI

Le probabili formazioni della diretta Torres Rimini, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per la Torres, Alfonso Greco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zaccagno, Fabriani, Antonelli, Idda, Pelamatti, Giorico, Mastinu, Zecca, Ruocco, Diakité, Scotto. Risponderà il Rimini allenato da Gabriel Raimondi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Colombo; Rosini, Gorelli, Gigli, Acampa; Leoncini, Megelaitis; Accursi, Tonelli, Iacoponi; Cernigoi.

TORRES RIMINI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Rimini, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA