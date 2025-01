VIDEO E HIGHLIGHTS LUCCHESE SPAL: IL PRIMO TEMPO!

Un avvio di Lucchese Spal davvero molto divertente, soprattutto per i tifosi ferraresi che nella prima frazione di gioco hanno assistito ad una masterclass da parte della loro squadra. Antenucci sblocca subito il risultato andando al tiro da dentro l’area dopo una bella azione corale, ormai una linea che funziona da più e più giornate. Anche se poi le azioni importanti non finiscono qui. Una delle orami consolidate azioni offensive da parte della Spal vede la mezzala sganciarsi verso l’interno per creare un appoggio per l’unica punta. Spesso questo lavoro lo fa Zammarini e infatti è proprio su di lui che arriva il possibile 2-0, solo che un miracolo del portiere impedisce alla squadra di Ferrara di festeggiare, il pallone rime sulla linea.

VIDEO LUCCHESE SPAL, IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Lucchese Spal si apre subito con la rete dei toscani, davvero molto importante nell’economia dello spettacolo perché ha reso il tutto più frizzante per i tifosi neutrali, anche se poi sul campo non c’è stata un’impennata di cartellini.

Una partita scoppiettante e spettacolare quella che ha visto contro la Lucchese e la Spal. Gli ospiti hanno dominato l’incontro sin dal primo tempo grazie ad uno scatenato Antenucci che ha segnato la rete del vantaggio e del raddoppio. La Lucchese reagisce ma la Spal porta a casa tre ottimi punti in trasferta.

VIDEO E HIGHLIGHTS: GUARDA I GOL DI LUCCHESE E SPAL