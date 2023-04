DIRETTA/ Rimini Montevarchi video streaming tv: c’è totale equilibrio nei precedenti

DIRETTA RIMINI MONTEVARCHI: I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Rimini Montevarchi soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sono tre le gare disputate tra questi due team tra Serie C e Serie D, il bilancio è in perfetto equilibrio: 1 vittoria per il Rimini, 1 pareggio e 1 vittoria per il Montevarchi. Il primo doppio confronto risale alla stagione 2017-2018, con le due squadre in quarta serie.

C’era stato un pareggio per 1-1 nella gara d’andata, mentre il Montevarchi aveva vinto per 1-0 la sfida giocata nel girone di ritorno. Il terzo e ultimo precedente è quello della gara d’andata di questo campionato disputata il 17 dicembre 2022: vittoria dei biancorossi per 0-1 grazie al gol di Gigli. (Aggiornamento di MB)

RIMINI MONTEVARCHI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Montevarchi non è una di quelle disponibili per questa ultima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in diretta saranno comunque visibili su Sky Sport sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Rimini Montevarchi sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

RIMINI MONTEVARCHI: PADRONI DI CASA SUPER FAVORITI!

Rimini Montevarchi, in diretta domenica 23 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Romeo Neri di Rimini, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. Romagnoli da play off, l’ultima sconfitta di Ancona ha comunque lasciato al decimo posto i biancorossi col Rimini ora chiamato a difendere 2 punti di vantaggio sulla Recanatese per riuscire a festeggiare la qualificazione alla post season.

Il Montevarchi dopo l’ultima, rocambolesca sconfitta interna contro l’Alessandria è stato costretto a digerire la retrocessione diretta in Serie D, con la squadra toscana che ora dovrà pianificare la ripartenza tra i Dilettanti, con un occhio all’eventuale possibilità di un ripescaggio. All’andata Rimini vincente di misura in casa del Montevarchi, il 3 dicembre 2017 in Serie D l’ultimo precedente in Romagna tra le due squadre, finì 1-1 in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI MONTEVARCHI

Le probabili formazioni della diretta Rimini Montevarchi, match che andrà in scena allo stadio Romeo Neri di Rimini. Per il Rimini, Marco Gaburro schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza:Zaccagno, Laverone, Regini, Pietrangeli, Haveri; Tonelli, Sandri, Delcarro; Biondi, Santini, Piscitella. Risponderà il Montevarchi allenata da Andrea Coppi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Giusti; Gennari, Tozzuolo, Chiti; Cerasani, Amatucci, Nador, Lischi; Kernezo, Rovaglia, Giordani.

RIMINI MONTEVARCHI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Rimini Montevarchi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Rimini con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.

