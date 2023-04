DIRETTA/ Montevarchi Alessandria video streaming tv: sarà un incrocio “storico”

DIRETTA MONTEVARCHI ALESSANDRIA: TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Montevarchi Alessandria, andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre allo stadio “Brilli Peri”. In realtà sul terreno di gioco dei toscani sarà quella odierna la prima sfida in assoluto. Le due compagini, infatti, hanno battagliato solamente nel match di andata di questa stagione sportiva: sul campo dei piemontesi il match fu tirato fino alla fine.

Al triplice fischio Alessandria e Montevarchi divisero la posta: 2-2 il risultato finale dopo le marcature firmate da Rota e Checchi per i padroni di casa, e da Lischi e Jallow per la formazione ospite. Oggi, quindi, in un match vitale per mantenere la categoria, entrambe le formazioni proveranno a vincere la prima gara in assoluto in terra toscana. (Giulio Halasz)

MONTEVARCHI ALESSANDRIA STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Alessandria non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio. In questo caso la visione di Montevarchi Alessandria sarà in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

TOSCANI ALL’ULTIMA SPIAGGIA

Montevarchi Alessandria sarà in diretta dallo stadio “Brilli Peri”, alle ore 17:30 di sabato 15 aprile: si gioca per la 37^ e penultima giornata nel girone B di Serie C 2022-2023, ed è una partita a dir poco decisiva per la salvezza.

Da una parte i toscani, ultimi a quota 27 punti reduci da quattro sconfitte consecutive (ultima contro il Pontedera) e obbligati a vincere per tenere viva una speranza di disputare i play-out; dall’altra i piemontesi che, a quota 35 punti, sono in piena lotta per evitare gli spareggi retrocessione grazie al successo casalingo ottenuto contro l’Ancona nell’ultimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI ALESSANDRIA

In vista della diretta Montevarchi Alessandria andiamo a vedere le probabili formazioni delle due squadre. Tra i padroni di casa tanta tensione e formazione che non dovrebbe discostarsi molto da quella vista nell’ultima giornata. In porta, quindi, spazio a Giusti con la difesa formata da Gennari, Tozzuolo e Bertola. A centrocampo Cerasani, Amatucci, Mussis e Lischi mentre nel tridente ci saranno Italen, Rovaglia e Giordani. Tra gli ospiti, invece, mister Lauro dovrebbe proporre Liverani in porta con Rota, Checchi, Sini e Nunzella a comporre la linea difensiva. Centrocampo con Nichetti, Mionic e Renault mentre nel tridente dovrebbero figurare Lamesta, Sylla e Galeandro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche sul pronostico per la diretta di Montevarchi Alessandria. L’agenzia di scommesse Betfair ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa: il segno 1 è, infatti, quotato a 2,55 mentre in caso di vittoria ospite da parte dell’Alessandria ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 2,85. L’ipotesi del pareggio si colloca, infine, a 3,10.











