DIRETTA RIMINI PESCARA, DELFINI IMBATTUTI IN CAMPIONATO

Eccoci arrivati alla terza giornata di Serie C Girone B con la diretta Rimini Pescara. La sfida si giocherà sabato 7 settembre 2024 alle ore 20:45 e senza dubbio sarà molto equilibrata sebbene l’inizio del campionato è stato diverso.

I biancorossi infatti sono ancora fermi a quota 1 punto con 3 gol fatti e 4 subiti. Questo poiché a Carpi è terminata 2-2 con gol di Longobardi e Garetto mentre nel secondo turno è arrivato il ko contro l’Entella in casa.

Discorso diverso per il Pescara che è riuscito a riscattare la sconfitta in Coppa Italia Serie C con il Pineto rimanendo imbattuto in campionato: prima il 2-1 in casa della Ternana con autogol di Franchi e gol di Degasso, poi il 2-2 interno contro la Torres (Ferraris e Cagiano)

DOVE VEDERE DIRETTA TV RIMINI PESCARA, STREAMING VIDEO

Andiamo ora a dare un’occhiata circa dove vedere la diretta Rimini Pescara. La gara verrà trasmessa sia su Sky che su NOW, entrambi detentori dei diritti della Lega Pro.

La terza divisione del calcio italiano è infatti visibile anche in diretta streaming sulle rispettive applicazioni ovvero Sky Go e NOW, scaricabili su qualsiasi dispositivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI RIMINI PESCARA

È il momento di analizzare le probabili formazioni della diretta Rimini Pescara. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-2-1. In porta Colombi, difesa a quattro con Fiorini, De Vitis, Lepri e Cioffi. A centrocampo spazio a Megelaitis, Langella e Semeraro mentre Malagrida e Cinquegrano supporteranno Ubaldi.

Per quanto riguarda il Pescara spazio al 4-3-3. Trai pali Plizzari, retroguardia composta da Staver, Pellacani, Brosco e Crialese con Tunjov, Valzania e Dagasso nella zona nevralgica del campo. In attacco Bentivegna, Vergani e Cangiano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE RIMINI PESCARA

Infine è tempo di quote per le scommesse della diretta Rimini Pescara. A partire con i favori del pronostico sono i biancorossi, anche se di pochissimo: 1 fisso a 2.40 mentre il 2 a 2.60. Più alto di tutti il segno X del pareggio a 3.25.

L’Over 2.5 sembra più probabile dell’Under dato che sono rispettivamente a 1.67 e 2.20. Il segno Gol è offerto a 1.47 mentre il No Gol a 2.30.