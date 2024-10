DIRETTA AREZZO RIMINI: I TESTA A TESTA

Match ricco di storia quello che andremo a commentare in vostra compagnia nella diretta di Arezzo Rimini, chi avrà il favore del pronostico storico? Cerchiamo di scoprirlo insieme attraverso i nostri testa a testa. Abbiamo un campione enorme per essere in Serie C, visto che tra sali e scendi difficilmente le squadre si incontrano troppo nel corso degli anni. Il bilancio sorride al Rimini che ha vinto la bellezza di 17 partite contro i toscani, che invece ne hanno vinta solamente una. Stiamo parlando di un match del secolo scorso, era il 1997 e Tedeschi portò i tre punti all’Arezzo con una rete nei minuti di recupero.

Diretta/ Torres Arezzo (risultato finale 0-2): Ogunseye-show! (Serie C, 6 ottobre 2024)

Le restanti 13 partite invece sono finite in parità. Impossibile non ricordare la vittoria per 4-1 del 2007 del Rimini, che in casa registrò quello che è il parziale più largo delle due squadre. Anche oggi andrà così? Cerchiamo di vederlo insieme tramite le statistiche della diretta di Arezzo Rimini, match che nasconde molte curiosità anche sotto questo punto di vista. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Rimini Spal (risultato finale 0-1): estensi vincenti col brivido! (Serie C, 4 ottobre 2024)

DIRETTA AREZZO RIMINI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Arezzo Rimini valida per la nona giornata del girone B della Serie C sarà garantita per tutti i possessori di un abbonamento a Sky oppure a NOW. Entrambe queste due piattaforme detengono infatti i diritti esclusivi per la trasmissione delle partite di calcio di Serie C per la stagione 2024/2025. Sul canale Sky Sport Calcio potrebbe inoltre essere garantita la diretta gol trasmettendo questa e le altre gare in programma a quell’ora.

AREZZO RIMINI, DUE SQUADRE GIA’ IN ZONA PLAYOFF

Il campionato di Serie C 2024/2025 prosegue la sua corsa nonostante la sosta per le Nazionali e in questa domenica spicca senza dubbio la diretta Arezzo Rimini, sfida in programma alle ore 17.30 di domenica 13 ottobre allo Stadio Città di Arezzo per il girone B. Entrambe le due squadre si trovano già in un’ottima posizione in classifica occupando rispettivamente il quarto posto a 15 punti ed il settimo posto a 11 punti con l’obiettivo di migliorarsi ulteriormente in questa nona giornata.

DIRETTA/ Ascoli Rimini (risultato finale 0-1): Parigi regala i tre punti (Serie C, 29 settembre 2024)

Le due compagini arrivano in ogni caso a questo impegno in maniera abbastanza differente: l’Arezzo è reduce dal netto successo ottenuto in casa della Torres per 2 a 0 con la doppietta realizzata da Ogunseye ed ha ripreso a macinare avendo appunto vinto 4 delle ultime cinque gare. Il Rimini vuole invece tornare ad ottenere risultati utili avendo perso per 1 a 0 contro la Spal tra le mure amiche nel turno dello scorso weekend. Quel che è certo è che sia l’Arezzo che il Rimini non hanno alcuna intenzione di perdere terreno e lotteranno per aggiudicarsi i tre punti finali.

AREZZO RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida in programma allo stadio Città di Arezzo per la diretta Arezzo Rimini potrebbe regalare ben poche sorprese se si ragiona in merito alle probabili formazioni da schierare in campo, specialmente per quanto riguarda i padroni di casa. Il tecnico dei toscani Emanuele Troise potrebbe riconfermare il modulo che ha portato al successo pure contro la Torres, ovvero il 4-3-3, puntando forte in attacco sempre su Ogunseye, reduce da una doppietta. Possibile l’avvicendamento invece tra Chierico e Settembrini come tra Righetti, costretto al cambio prematuro nell’ultima partita disputata, con Del Fabro.

In casa biancorossa, invece, le cose potrebbero cambiare se mister Antonio Buscè deciderà di optare per qualche soluzione diversa dopo la sconfitta interna subita contro la Spal. Non è comunque da escludere la riconferma del modulo 3-5-2 che comunque aveva aiutato la compagine emiliana a conquistarsi le tre gare precedenti al prossimo impegno valido per la nona giornata del girone B e dunque spazio ancora a Cernigoi e Parigini in attacco ma attenzione al possibile innesto di Piccoli a sostituire Fiorini.

DIRETTA AREZZO RIMINI, LE QUOTE

La diretta Arezzo Rimini dovrebbe avere un esito finale abbastanza scontato se si provano a guardare le quote relative ai pronostici forniti dalle principale agenzie di scommesse sportive. Secondo quanto offerto da Bwin infatti, il successo dei toscani viene pagato a 1.88 mentre quello degli emiliani a 3.60, con il pareggio che potrebbe avere chances simili a giudicare dal 3.60 con cui sarebbe pagato. Anche per Betsson le quote sono praticamente uguali con una leggera differenza in merito all’1, qui dato a 1.95.