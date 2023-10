DIRETTA/ Rimini Recanatese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 8 ottobre 2023)

DIRETTA RIMINI RECANATESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo pronti a vivere la diretta di Rimini Recanatese, diamo uno sguardo alle statistiche delle due formazioni per presentare questa partita del girone B di Serie C. Inizio di campionato decisamente sofferto per il Rimini, che ha raccolto solamente 4 punti n classifica con una vittoria, un pareggio e ben quattro sconfitte, di conseguenza anche la differenza reti (-5) penalizza i romagnoli, perché il Rimini ha segnato dieci gol ma ne ha presi ben quindici.

DIRETTA/ Recanatese Spal (risultato finale 1-0): 3 punti preziosi per i marchigiani!

Dall’altra parte abbiamo invece una Recanatese che naviga al centro della classifica con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, ma pure per i marchigiani la differenza reti è negativa (-3), a causa dei sei gol segnati a fronte dei nove invece incassati dalla Recanatese. Fin qui abbiamo analizzato i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Rimini Recanatese: la parola quindi passa subito al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Cesena Rimini (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (Serie C, 1 ottobre 2023)

RIMINI RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Recanatese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Rimini Recanatese in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RIMINI RECANATESE: PADRONI DI CASA CON LA PEGGIORE DIFESA DEL GIRONE

La diretta Rimini Recanatese, in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Romeo Neri” di Rimini, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone B. Umori abbastanza differenti tra le due squadre: i biancorossi, infatti, stanno faticando con soli quattro punti acquisiti e la peggiore difesa del girone B con quindici reti al passivo. I giallorossi ospiti, invece, si presentano alla sfida con sette punti in graduatoria e un successo di prestigio contro la Spal nell’ultimo turno disputato.

Video/ Juventus U23 Recanatese (2-0) gol e highlights: decidono Cerri e Guerra (27 settembre 2023)

RIMINI RECANATESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Rimini Recanatese, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Romeo Neri” di Rimini. In casa biancorossa mister Gabriele Raimondi, desideroso di riscattare il pesante ko nel derby contro il Cesena, dovrebbe fare a meno dell’infortunato Gigli, al suo posto è pronto Pietrangeli. Per quanto riguarda la formazione ospite allenata da mister Giovanni Pagliari consueto 3-5-2 con Ricci, Veltri e Peretti nel pacchetto difensivo. Tandem offensivo composto da Melchiorri e Sbaffo.

RIMINI RECANATESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Rimini Recanatese danno per favorita la squadra biancorossa con il segno 1 proposto a 2.30. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici giallorosso è dato a 3.05 mentre il pareggio si gioca a 3.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA