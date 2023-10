Video/ Recanatese Spal (1-0) gol e highlights: vittoria di misura (Serie C, 1 ottobre 2023)

VIDEO RECANATESE SPAL (1-0): LA PARTITA

La Recanatese conquista 3 punti preziosissimi davanti al proprio pubblico, al termine di questa gara valida per la sesta giornata del Girone B del campionato di Serie C. Vincere contro un avversario come la Spal, che pochi anni fa calcava i campi della Serie A, era tutt’altro che scontato. Allo stadio Nicola Tubaldi, infatti, sono proprio gli ospiti a provare a fare la partita nei primi minuti, con Rabbi che si dimostra l’uomo più pericoloso. I suoi tentativi, però, vengono sventati dalla retroguardia giallorossa. Al primo affondo dei marchigiani, però, il punteggio si sblocca: Sbaffo si mette in proprio sull’out di destra e dipinge un cross insidioso.

La difesa ferrarese pasticcia e Del Favero sbaglia completamente l’uscita, favorendo il tap-in decisivo di Morrone, che è bravo a crederci ed inserirsi in quella maniera. Gol da vero rapace del centrocampista. I ferraresi non riescono a reagire dopo lo svantaggio, rischiando anzi di prendere il raddoppio da Melchiorri al 45esimo. Nei primi 30 secondi della ripresa arriva il colpo di grazia per gli emiliani, con Puletto che riceve un cartellino rosso clamoroso. Nel cuore del secondo tempo i padroni di casa provano a chiuderla, ma nel finale sono i biancoblù ad andare vicino al pari con un assalto disperato: Angeletti si rende pericoloso in due occasioni, ma Meli fa buona guardia.

RECANATESE SPAL (1-0): IL TABELLINO

RECANATESE: Meli G., Ricci L. (dal 41′ st Ferrante E.), Veltri A., Peretti M., Mane M., Prisco A., Carpani G., Morrone B., Longobardi G. (dal 27′ st Quacquarelli G.), Melchiorri F. (dal 41′ st Giampaolo D.), Sbaffo A. (dal 44′ st Senigagliesi L.). A disposizione: Mascolo N., Canonici G., Egharevba D., Ferretti D., Lipari M., Marinacci V., Tiberi M.

SPAL: Del Favero M., Bruscagin M., Peda P., Valentini N., Celia R. (dal 1′ st Antenucci M.), Collodel R., Bertini M. (dal 27′ st Rosafio M.), Iglio G. (dal 30′ st Saiani F.), Siligardi L. (dal 10′ st Maistro F.), Rabbi S. (dal 27′ st Rabbi S.), Dalmonte N.. A disposizione: Alfonso E., Meneghetti M., Breit P., Contiliano N., Dumbravanu D., Fiordaliso A., Parravicini F., Puletto F., Rao E. VIDEO/ Giana Erminio Arzignano (risultato 0-1) gol e highlights: colpo esterno! (Serie C, 1 ottobre 2023) Reti: al 19′ pt Morrone B. (Recanatese) . Ammonizioni: al 13′ pt Sbaffo A. (Recanatese), al 19′ st Veltri A. (Recanatese) al 29′ pt Peda P. (Spal), al 30′ pt Puletto F. (Spal), al 1′ st Puletto F. (Spal), al 29′ st Iglio G. (Spal), al 32′ st Collodel R. (Spal). Espulsioni: al 1′ st Puletto F. (Spal). VIDEO RECANATESE SPAL (1-0)

