Diretta Rimini Virtus Verona/ Streaming video tv: chi è favorito? (playout Serie C)

Rimini Virtus Verona, diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi, domenica 26 maggio 2019 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il ritorno dei play out di Serie C nel girone B. All’andata la Virtus Verona ha fatto suo il match in casa con il punteggio di 1-0, grazie a un gol di Sirignano al 34′ del primo tempo. Questo significa che gli scaligeri hanno due risultati su tre per costringere il Rimini alla retrocessione. In virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season, i romagnoli dovranno vincere: basterà un gol di scarto, ma la pressione dopo il ko dell’andata sembra tutta sulle spalle dei biancorossi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tra Rimini e Virtus Verona non si potrà seguire in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it, collegandosi in diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’app ufficiale o sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni di Rimini Virtus Verona, che vedremo questo pomeriggio in campo al Romeo Neri. I romagnoli allenati da Petrone schiereranno un 3-5-2 con Scotti; Marchetti, Ferrani, Nava; Kalombo, Montanari, Alimi, Badjie, Guiebre; Volpe, Candido. Risponderanno i veronesi allenati da Fresco schiereranno un 4-3-1-2 con Giacomel; Lavagnoli, Rossi, Sirignano, Manfrin; Onescu, Giorico Casarotto; Nolé; Danti, Ferrara.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Rimini favorito per la conquista della vittoria sulla Virtus Verona. Vittoria in casa quotata 2.20 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.00 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 3.30 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.25 e 1.65.



