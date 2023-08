DIRETTA/ Frosinone Cosenza (risultato 2-1) video streaming tv: accorcia Tutino! (5 agosto 2023)

DIRETTA FROSINONE COSENZA (2-1): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Frosinone e Cosenza sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul 2 a 1. I minuti scorrono sul cronometro ed i ciociari trovano anche il gol del raddoppio al 19′ per merito di Borrelli ma i calabresi accorciano le distanze al 24′ tramite il gol siglato da Tutino. Costretto invece al cambio prematuro per infortunio Harroui, sostituito da Brescianini già al 44′. Fino a questo momento il direttore di gara ha ammonito Calò al 36′ tra i calciatori del Cosenza. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Catanzaro Foggia (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Scognamillo! (5 agosto 2023)

FROSINONE COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Cosenza non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club ciociaro o di quello silano, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo test internazionale sostenuto dagli uomini di Eusebio Di Francesco.

Diretta/ Friburgo Empoli (Risultato finale 2-0): Holer e Gregoritsch regolano i toscani

FASE INIZIALE DEL MATCH

Nel Lazio la partita tra Frosinone e Cosenza è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati da mister Di Francesco a partire subito fortissimo riuscendo appunto a passare in vantaggio già al 2′ grazie alla rete messa a segno immediatamente da Harroui. Gli ospiti guidati dal tecnico Caserta tentano quindi di reagire dopo la brutta partenza.

Ecco le formazioni ufficiali: FROSINONE – Turati, Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza, Mazzitelli, Gelli, Harroui, Baez, Borrelli, Caso. Allenatore: Di Francesco. COSENZA – Micai; D’Orazio, Venturi, Meroni, Martino; Zuccon, Calò; Arioli, Tutino, D’Urso, Mazzocchi. Allenatore: Caserta. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Heidenheim Verona (Risultato finale 3-2): rimonta tedesca!

DIRETTA FROSINONE COSENZA: LAZIALI FAVORITI!

Frosinone Cosenza, in diretta dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone, si giocherà alle ore 18.00 di sabato 5 agosto 2023. Il Frosinone sta per affrontare l’ultima amichevole del suo precampionato in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia, previsto per venerdì 11 agosto contro il Pisa. Questa volta il Cosenza sarà l’avversario, e il match sarà un’importante occasione per valutare la forma della squadra in vista dell’inizio delle competizioni ufficiali, dopo il trionfale campionato di Serie B della scorsa stagione.

I ciociari arrivano da un pareggio in un’altra amichevole contro la Salernitana, un test che ha permesso al team di mettere alla prova le proprie capacità. Il Cosenza, d’altra parte, si prepara anche lui al campionato di Serie B e, in Coppa Italia, dovrà affrontare in trasferta il Sassuolo. Entrambe le squadre stanno quindi mettendo gli ultimi ritocchi alla propria preparazione per il nuovo campionato, cercando di ottenere il miglior rendimento possibile nelle partite amichevoli, considerando che entrambi i club hanno scelto di ripartire con un nuovo allenatore, Di Francesco per i ciociari e Caserta per i silani.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Eusebio Di Francesco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cuni, Caso Risponderà il Cosenza allenato da Fabio Caserta con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marson, Hristov, Rispoli, Meroni, Cimino, Voca, Zuccon, D’Urso, Tutino, Zilli, Arioli.

FROSINONE COSENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida amichevole. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA