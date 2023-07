DIRETTA/ Risultato live, Roma Latina streaming video tv: secondo test per Mou (21 luglio 2023)

DIRETTA ROMA LATINA: ULTIMO TEST A TRIGORIA PRIMA DI PARTIRE PER IL PORTOGALLO

Roma Latina, in diretta venerdì 21 luglio 2023 alle ore 10.30 presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria sarà una sfida amichevole. La Roma di José Mourinho sta procedendo con la sua preparazione precampionato, affrontando i vari test per mettere alla prova la squadra in vista delle prossime sfide. Dopo aver affrontato i dilettanti della Boreale, ora i giallorossi stanno alzando il livello, pronti a confrontarsi con il Latina, squadra militante in Serie C, presso il centro sportivo di Trigoria.

Questa sarà l’ultima amichevole della Roma in Italia prima di partire per il Portogallo il 22 luglio. Dopo l’arrivo ad Albufeira, la squadra avrà solo quattro giorni per prepararsi prima di affrontare il Braga all’Estadio Municipal. Il match con il Latina sarà una buona occasione per affinare le strategie di gioco e valutare le prestazioni dei giocatori. Nella loro prima uscita amichevole, i giallorossi hanno messo in mostra già una buona brillantezza sconfiggendo la Boreale con un netto 4-0. Le reti sono state messe a segno da Pagano, Solbakken, El Shaarawy e Aouar.

ROMA LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Latina non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club giallorosso, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo secondo test sostenuto dagli uomini di José Mourinho.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LATINA

Le probabili formazioni della diretta Roma Latina, match che andrà in scena al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boer; Karsdorp, Mancini, Llorente; Zalewski, Matic, Aouar, Pagano, El Shaarawy; Belotti, Dybala. Per il Latina allenato da Alessandro Di Donato la rosa a disposizione è al momento questa, in attesa dei primi sviluppi di mercato per i pontini impegnati nel prossimo campionato di Serie C: PORTIERI: Cardinali, Vona. DIFENSORI: Cortinovis, Serbouti, Redondi, Gallo, De Santis, Ercolano, Limongelli. CENTROCAMPISTI: Sannipoli, Cittadino, Barberini, Riccardi, Di Livio, Longhi, Marafini, Cantoni. ATTACCANTI: Margiotta, Mastroianni, Fabrizi, Jallow, Nori, Addessi.

