DIRETTA/ Tolosa PSG (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Ligue 1, 19 agosto 2023)

DIRETTA TOLOSA PSG (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Comincia la diretta di Tolosa Psg, e noi inevitabilmente dobbiamo anche fare riferimento a una situazione che in casa dei campioni di Francia starebbe per esplodere. Il quadro è noto: in estate hanno salutato Sergio Ramos e Leo Messi, certamente arrivati alla parte finale della carriera ma che, questa è la sensazione, hanno mosso i loro passi per uscire da una situazione abbastanza stretta. Messi sarebbe tornato al Barcellona, ma anche di fronte all’impossibilità di questo scenario ha deciso di cambiare aria; in più bisogna registrare come Neymar e Kylian Mbappé siano tutt’altro che felici di indossare questa maglia, e potrebbero lasciare prima che chiuda il calciomercato estivo.

Una polveriera, tanto che (e questo sarebbe incredibile) a meditare l’addio sarebbe addirittura Luis Enrique, che solo poche settimane fa è stato nominato allenatore al posto di Christophe Galtier, durato solo una stagione. Sullo sfondo resta quella Champions League ormai ossessione, e una Ligue 1 che non può più bastare: ora però mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco dello Stadium Municipal, dove finalmente è tutto pronto perché la diretta di Tolosa Psg ci faccia compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

TOLOSA PSG STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI LIGUE 1

La diretta del match Tolosa PSG sarà disponibile, come di consueto per la Ligue 1, in televisione su Sky Sport. È possibile tuttavia seguire anche la diretta streaming video via internet di Tolosa PSG attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PRIMI 3 PUNTI PER LUIS ENRIQUE

Tolosa PSG, in diretta sabato 19 agosto 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Municipal di Tolosa, sarà una sfida valida per la seconda giornata della Ligue 1 francese. I campioni di Francia vogliono rilanciarsi dopo la deludente partenza segnata dal pareggio interno contro il Lorient. Ceduto Neymar in Arabia dopo la partenza di Messi verso lidi americani, la stella del PSG rimane Kylian Mbappé, tornato ad allenarsi in attesa di definire il suo futuro, tra rinnovo di contratto e sirene di Real Madrid.

Il Tolosa ha iniziato invece col piede giusto la sua avventura nel nuovo campionato. Vittoria esterna sul campo del Nantes, proprio la squadra che il Tolosa ha battuto nella finalissima della Coppa di Francia della passata stagione, conquistandosi così l’accesso diretto nella fase a gironi di Europa League. Il PSG ha vinto gli ultimi 3 precedenti di campionato in casa del Tolosa, che non batte la formazione della Capitale dal 2-0 datato 23 settembre 2016.

PROBABILI FORMAZIONI TOLOSA PSG

Le probabili formazioni della diretta Tolosa PSG, match che andrà in scena allo stadio Municipal di Tolosa. Per il Tolosa, Carles Martinez Novell schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Haug; Desler, Diarra, Nicolaisen; Casseres Jr., Genreau, Sierro, Costa; Bangre, Dallinga, Aboukhlal. Risponderà il PSG allenato da Luis Enrique con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Fabian Ruiz, Soler, Vitinha; Mbappé, Ramos, Asensio.

TOLOSA PSG LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Tolosa PSG, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Ligue 1. La vittoria del Tolosa con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del PSG, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.











