DIRETTA/ Udinese Pafos (risultato 0-0) streaming video tv: l’amichevole comincia! (22 luglio 2023)

DIRETTA UDINESE PAFOS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Solo pochissimi minuti ormai ci separano dalla diretta di Udinese Pafos, partita amichevole che aggiunge un altro tassello al programma del ritiro estivo dell’Udinese, evidentemente nella tabella di marcia dei bianconeri friulani verso il prossimo campionato di Serie A. Ricordiamo allora che il momento più atteso per i tifosi bianconeri sarà domenica 20 agosto prossimo alle ore 20.45, quando con Udinese Juventus al Friuli comincerà il campionato con un big-match di lusso per i bianconeri di mister Andrea Sottil.

Ecco poi alla seconda giornata la prima trasferta, perché si tratterà di Salernitana Udinese, attesa allo stadio Arechi alle ore 18.30 di lunedì 28 agosto. Prima della sosta, ecco poi alla terza giornata Udinese Frosinone, che si giocherà alle ore 18.30 di sabato 2 settembre, mentre la ripartenza con la quarta giornata sarà con il primo lunch-match alle ore 12.30 di domenica 17 settembre, quando sarà in programma l’incontro Cagliari Udinese. Adesso però è sicuramente meglio pensare a quello che ci attenderà fra pochissimi minuti, perché finalmente la diretta di Udinese Pafos adesso comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UDINESE PAFOS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Pafos sarà disponibile localmente nella regione Friuli Venezia Giulia su Tv 12, in chiaro sul digitale terreste e in diretta streaming video collegandosi sul sito internet dell’emittente, ovvero www.udinesetv.it.

SOTTIL ALLA PROVA DEI CIPRIOTI!

Udinese Pafos, in diretta sabato 22 luglio 2023 alle ore 15.30 a Seeboden sarà una nuova amichevole precampionato affrontata dalla formazione friulana nel ritiro austriaco. Gli avversari saranno i ciprioti del Pafos, già affrontati lo scorso anno a Lienz dall’Udinese, che si impose col punteggio di 2-1 nel match disputato il 25 luglio scorso. Dopo la larga vittoria ottenuta nel primo match contro la Rappresentativa Carnica, l’Udinese ha calato la cinquina contro gli austriaci del Klagenfurt nel secondo test disputato.

Il tecnico dei friulani, Andrea Sottil, ha così commentato la convincente prestazione della sua squadra nel secondo test stagionale: “Le amichevoli sono state programmate con difficoltà crescente. È stato un buon test a livello fisico. Ho scelto di far giocare due squadre per dare a tutti 45 minuti di gioco. Abbiamo fatto discretamente, manca ancora qualcosa, ma sappiamo che siamo a inizio ritiro. È chiaro che le gambe non ci sono ancora, questo porta anche a sbagliare qualcosa in più, ma mi è piaciuto l’atteggiamento da parte di tutti, ho visto anche dei bei gol e nessuno si è fatto male, quindi bene così“.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE PAFOS

Le probabili formazioni della diretta Udinese Pafos, match che andrà in scena a Seeboden. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ezhibue, Lovric, Walace, Kamara; Samardzic; Beto, Nestorovski. Da valutare la formazione del Pafos, club cipriota che ha già affrontato nelle scorse stagioni l’Udinese nelle amichevoli precampionato.











