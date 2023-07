DIRETTA UDINESE RAPPRESENTATIVA CARNICA/ Video streaming tv: i numeri del club friulano (16 luglio 2023)

DIRETTA UDINESE RAPPRESENTATIVA CARNICA: LA LUNGA STRISCIA

Parlando della diretta di Udinese Rappresentativa Carnica, è inevitabile pensare che quella che sta per iniziare per la squadra friulana sarà la ventinovesima stagione consecutiva in Serie A: non è un record anche solo per la presenza dell’Inter mai retrocessa, ma di sicuro tra le squadre “provinciali” l’Udinese è quella che per distacco fa meglio. L’ultima promozione dalla Serie B risale al 1995, targata Giovanni Galeone; da quel momento sulla panchina bianconera si sono seduti allenatori che hanno poi scritto pagine importanti del nostro calcio e non solo, e pensarci ora è incredibile. Qualche nome? Alberto Zaccheroni, Francesco Guidolin e Luciano Spalletti basterebbero.

Poi ci sono stati anche Roy Hodgson e Giampiero Ventura (con un cambio tra i due che fu abbastanza sciagurato), poi Serse Cosmi dopo lo Spalletti-bis e ancora Alberto Malesani (ultimo allenatore italiano a vincere la Coppa Uefa o Europa League), Pasquale Marino, Gigi Delneri fino ad arrivare alle esperienze straniere, nello specifico Igor Tudor e Julio Velazquez. Andrea Sottil ora è al timone per la seconda stagione consecutiva: l’anno scorso ha fatto bene e l’Udinese si è salvata senza alcun patema, i tempi delle qualificazioni in Champions League sono lontani ma vedremo cosa succederà di qui a breve… (agg. di Claudio Franceschini)

UDINESE RAPPRESENTATIVA CARNICA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Rappresentativa Carnica sarà disponibile localmente nella regione Friuli Venezia Giulia su Tv 12, in chiaro sul digitale terreste e in diretta streaming video collegandosi sul sito internet dell’emittente, ovvero www.udinesetv.it.

UDINESE RAPPRESENTATIVA CARNICA: PRIMA USCITA STAGIONALE!

Udinese Rappresentativa Carnica, in diretta domenica 16 luglio 2023 alle ore 17.00 presso la Dacia Arena di Udine sarà una sfida amichevole, prima uscita stagionale per l’Udinese sotto la guida di mister Andrea Sottil, confermato dopo la soddisfacente scorsa stagione. Prima di partire per il ritiro austriaco di Bad Kleinkircheim, i bianconeri affronteranno la Rappresentativa Carnica LND Friuli Venezia Giulia nel loro stadio di casa.

Il match è programmato per domenica alle ore 17 presso la Dacia Arena, l’impianto principale del club friulano. Una grande occasione per i tifosi di vedere la squadra in azione e iniziare ad apprezzare il lavoro svolto durante la preparazione estiva. L’ingresso sarà gratuito nei settori delle tribune centrali e laterali nord/sud, permettendo a un numero maggiore di appassionati di partecipare all’evento.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE RAPPRESENTATIVA CARNICA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Rappresentativa Carnica, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ezhibue, Lovric, Walace, Kamara; Samardzic; Beto, Nestorovski. Da valutare la formazione della Rappresentativa Carnica, dilettanti locali del Friuli Venezia Giulia che saranno i primi avversari dell’Udinese in questo cammino nel precampionato.

