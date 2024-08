DIRETTA ROBERTA BRUNI ELISA MOLINAROLO FINALE ASTA STREAMING: DUE AZZURRE! (OLIMPIADI PARIGI 2024)

Tra poco avremo la diretta Roberta Bruni Elisa Molinarolo finale salto con l’asta alle Olimpiadi Parigi 2024: si comincia alle ore 18:15 di mercoledì 7 agosto ed è certamente un ottimo traguardo per le due azzurre, che si sono qualificate in coppia alla finale per le medaglie e ora vanno a caccia di una gloria che sarà comunque molto complicato andare a prendersi. Di Roberta Bruni possiamo dire che lo scorso anno aveva contribuito alla splendida vittoria degli Europei a squadre da parte dell’Italia, che ha un oro alle Universiadi e un bronzo ai Mondiali Under 20.

Elisa Molinarolo invece va ancora a caccia della prima medaglia di sempre in carriera, ma agli Europei di Roma aveva fatto meglio della connazionale e coetanea (entrambe sono nate nel 1994) con il sesto posto contro il settimo della Bruni. Adesso vedremo come andranno le cose nella diretta Roberta Bruni Elisa Molinarolo finale salto con l’asta alle Olimpiadi Parigi 2024, andando innanzitutto a presentare le avversarie delle due italiane in una gara che promette scintille.

ROBERTA BRUNI ELISA MOLINAROLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE ASTA

Naturalmente la diretta tv Roberta Bruni Elisa Molinarolo finale salto con l’asta sarà trasmessa sui canali della Rai: la grande atletica nelle finali della sera dovrebbe essere appannaggio di Rai Due, ma consigliamo anche di dare uno sguardo a Rai Sport. Succede qualcosa di simile su Eurosport dove al numero 210 del decoder satellitare troverete la programmazione generale, con i canali dedicati che invece saranno sul decoder di Sky Sport. Per quanto riguarda la diretta streaming video, viene garantita gratuitamente da Rai Play (sito o applicazione), mentre a pagamento sarà sulle piattaforme Discovery Plus, Tim Vision, Now Tv e DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, FINALE SALTO CON L’ASTA

DIRETTA ROBERTA BRUNI ELISA MOLINAROLO: LA MEDAGLIA È DIFFICILE

La diretta Roberta Bruni Elisa Molinarolo finale salto con l’asta alle Olimpiadi Parigi 2024 presenta ovviamente avversarie agguerritissime: ci sono atlete come Alysha Newman e Eliza McCartney che hanno fatto benissimo in stagione superando abbondantemente i 4.80, ci sono poi le due campionesse mondiale ed europea in carica, rispettivamente Nina Kennedy e Angelica Moser, oltre naturalmente a tutte le altre come Aikaterini Stefanidi, la greca che è stata bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e argento agli Europei, qui davanti a Molly Caudery che invece non è presente in finale.

Altre rivali da tenere d’occhio, nella diretta Roberta Bruni Elisa Molinarolo finale salto con l’asta, sono la statunitense Katie Moon e la finlandese Wilma Murto, salite sul podio a Budapest lo scorso anno; sarà insomma una gara difficilissima e va detto molto onestamente che, per le due italiane, le speranze di medaglia non sono tantissime anche se naturalmente le prove vanno affrontate da zero pensando di potercela fare. Tra poco la diretta Roberta Bruni Elisa Molinarolo finale salto con l’asta alle Olimpiadi Parigi 2024 fornirà la sua risposta…