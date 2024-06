Diretta finale salto con asta, Roberta Bruni e Elisa Molinarolo/ Europei atletica 2024 streaming video Rai

DIRETTA ROBERTA BRUNI FINALE SALTO CON L’ASTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA

Scatta alle ore 20:15 di lunedì 10 giugno la finale di Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, quella di salto con l’asta femminile agli Europei atletica 2024 Roma: la Bruni, primatista italiana della specialità, e la Molinarolo andranno a caccia di medaglia in una gara che comunque si preannuncia davvero complessa, perché sono davvero tante le atlete in grado di fare bene e di prendersi il titolo continentale e le altre posizioni sul podio L’Italia ha però iniziato alla grande la kermesse di casa, dunque potrebbe arrivare un altro ottimo risultato nella finale del salto con l’asta.

Possiamo iniziare con il dire che nelle qualificazioni la misura da superare per accedere in finale era 4,50: Roberta Bruni ha avuto bisogno del secondo tentativo per saltare l’asticella mentre Elisa Molinarolo ce l’ha fatta al primo tentativo. Eliminata purtroppo Sonia Malavisi, che era stata perfetta nelle tre misure precedenti ma poi non è riuscita a saltare quella decisiva. Adesso dunque aspettiamo che la finale di salto con l’asta agli Europei atletica 2024 Roma, con Bruni e Molinarolo, prenda il via…

DIRETTA ROBERTA BRUNI STREAMING VIDEO RAI: COME VEDERE LA FINALE AGLI EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA

Naturalmente la diretta tv della finale del salto con l’asta femminile sarà coperta dalla televisione di stato: secondo il palinsesto, la gara con Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo sarà affidata a Rai Sport che in questo orario seguirà la sessione serale agli Europei atletica 2024 Roma, con possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video grazie al sito di Rai Play o alla relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, FINALE SALTO CON L’ASTA FEMMINILE

DIRETTA ROBERTA BRUNI FINALE SALTO CON L’ASTA: PER L MEDAGLIA!

Attendiamo con grande trepidazione la diretta di Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nella finale del salto con l’asta: agli Europei atletica 2024 andiamo a caccia di medaglie ma la concorrenza sarà decisamente folta. La tedesca Anjuli Knasche, unica a farlo, si è presentata alla gara di questa sera senza commettere un singolo errore; sono poi presenti Wilma Murto e Aikaterini Stefanidi, oro e argento agli Europei di due anni fa a Monaco di Baviera, mentre il bronzo di allora (Tina Sutej) pur essendo iscritta non ha preso parte alla gara.

Altre insidie per Bruni e Molinarolo arriveranno certamente dalla britannica Molly Caudery: con 4,86 è la primatista mondiale per questa stagione, anche se in termini generali rimaniamo ben lontani dal primato assoluti fatto registrare dalla straordinaria Yelena Isinbayeva. Non sappiamo davvero cosa aspettarci dalla finale del salto con l’asta femminile, chiaramente come già detto speriamo che Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo sappiano farsi valere e magari raccogliere una medaglia agli Europei atletica 2024 Roma.











