Diretta Roccella Palermo/ Streaming video e tv: rosanero in Calabria (Serie D)

Roccella Palermo, in diretta dallo Stadio Ninetto Muscolo di Roccella Ionica, è la partita valida per la terza giornata del girone I del campionato di Serie D 2019-2020 che si gioca oggi pomeriggio, domenica 15 settembre, con calcio d’inizio alle ore 15.00. Sappiamo bene che il Palermo è la “star” della stagione nella massima categoria del calcio dilettantistico, essendo dovuto ripartire dalla Serie D dopo la mancata iscrizione della vecchia società al campionato di Serie B, culmine di tristi vicende che hanno caratterizzato negli scorsi mesi la vita del Palermo calcio. Tutto bene per i rosanero nelle prime due giornate, con le vittorie ottenute contro Marsala e San Tommaso, anche se poi è arrivato un passo falso nella Coppa Italia di categoria. I calabresi del Roccella hanno invece solamente un punto in classifica, ottenuto con un pareggio casalingo contro il Corigliano al quale però ha fatto seguito la sconfitta sul campo del Biancavilla.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roccella Palermo non sarà disponibile, tuttavia ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che si è assicurato i diritti e trasmetterà tutte le partite dei rosanero siciliani in questa stagione della Serie D. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI ROCCELLA PALERMO

Parlando dei rosanero siciliani, ecco che nelle probabili formazioni di Roccella Palermo la squadra ospite allenata da Rosario Pergolizzi potrebbe partire da un modulo 4-3-3, come nella vittoria di settimana scorsa in casa contro il San Tommaso: in porta dunque Pelagotti; davanti a lui retroguardia a quattro composta da Doda a destra, Lancini e Crivello centrali, Vaccaro a sinistra; nel centrocampo a tre del Palermo dovrebbero invece agire Martinelli, Martin e Kraja; infine il tridente d’attacco, con le ali Santana a destra e Felici a sinistra in appoggio al centravanti Ricciardo, domenica scorsa autore di una doppietta.



