DIRETTA ROESEALARE MILANO: IMPERATIVO VINCERE!

Siamo vicini alla diretta Roeselare Milano che rappresenta una partita fondamentale per l’Allianz: alle ore 20:30 di giovedì 16 gennaio si gioca per la quinta giornata nel girone C di volley Champions League 2024-2025, alla Tomabelhal Milano sa di non potersi permettere passi falsi contro un’avversaria che si è rivelata tosta anche all’andata, lo scorso 13 dicembre l’Allianz aveva rimontato da 0-2 andando a vincere al tie break e oggi quel successo potrebbe essere determinante per proseguire l’avventura in Champions League, almeno attraverso il playoff ma ancora con la speranza di qualificarsi direttamente ai quarti di finale.

In questo senso sarà decisiva la partita di Sosnowiec contro lo Zawiercie, ma Milano ci dovrà arrivare avendo vinto questa sera: in caso contrario infatti potrebbero esserci guai peggiori e ora scopriremo nel dettaglio quali, quello che è certo è che la diretta Roeselare Milano è per l’Allianz un match da vincere senza troppi fronzoli, ma attenzione ai belgi che sono esperti a questi livelli e, anche se complessivamente inferiori, davanti al loro pubblico hanno le carte in regola per fare lo scherzetto e complicare tutto per gli uomini di Roberto Piazza, che dovranno mantenere la massima concentrazione.

DIRETTA ROESEALARE MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sappiamo che la diretta tv di Roselare Milano non sarà disponibile: anche per questa stagione le partite della Champions League di volley maschile non sono trasmesse sui tradizionali canali della televisione in Italia, ma la piattaforma DAZN mette a diposizione i match delle nostre rappresentanti e allora per assistere alle immagini di questa sfida bisognerà sottoscrivere un abbonamento al servizio e poi scegliere una visione in diretta streaming video oppure attraverso una smart tv connessa a internet o su tutti gli altri device compatibili con il servizio.

DIRETTA ROESEALARE MILANO: RISCHIO TERZO POSTO

I calcoli che accompagnano la diretta Roeselare Milano sono abbastanza semplici: se parliamo di primo posto, l’Allianz deve sperare di vincere stasera e poi andare a fare il colpo grsso in Polonia, contro la squadra prima in classifica e che all’andata aveva sbancato il PalaPiantanida (si era giocato a Busto Arsizio) con una vittoria al quinto set. Attenzione però allo scenario peggiore: perdendo 3-0 o 3-1 questa sera, Milano vedrebbe arrivare il Roeselare a -3 e poi all’ultima giornata i belgi giocheranno sempre in casa contro il modesto Innsbruck, con la possibilità di impattare in classifica e andare a contare il quoziente set e punti.

Tradotto, il Powervolley potrebbe ritrovarsi dalla speranza di volare subito ai quarti ad uno scenario in cui sarebbe eliminato dalla Champions League, arrivando in Coppa Cev; naturalmente a bocce ferme il pronostico è decisamente a favore di Milano, ma i biancoblu tra poche ore non dovranno fare alcuno sconto e sarà necessario per loro entrare in campo con il coltello tra i denti, arrivare al quinto set significherebbe garantirsi almeno l’accesso al playoff e questo per l’Allianz rimane l’obiettivo minimo in una competizione che poi nella fase ad eliminazione diretta potrebbe anche regalare soddisfazioni, l’importante sarà comunque arrivarci.