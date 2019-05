Diretta Roland Garros 2019/ Nadal Goffin streaming video e tv, orario (tennis)

La giornata del Roland Garros 2019 di venerdì 31 maggio si apre come di consueto alle ore 11:00 ed è quella che vedrà l’apertura del terzo turno, impegnate le due metà basse dei tabelloni Atp e Wta. Purtroppo non avremo italiani impegnati: avremmo potuto averli se il pronostico fosse stato rispettato, ma mercoledì Matteo Berrettini è caduto contro Casper Ruud e sarà dunque il giovane norvegese a sfidare Roger Federer, in una partita molto interessante che testerà nuovamente il Re, apparso non brillantissimo nel match contro Oscar Otte. Impegno ancora più complicato per Rafa Nadal: il campione in carica continua la sua corsa verso il dodicesimo titolo agli Open di Francia, ma se la vedrà con David Goffin che ha ottime possibilità sulla terra rossa, la sua superficie preferita. Il belga fino a questo momento ha giocato molto bene, ma per eliminare Nadal avrà bisogno di essere almeno sui livelli di fine 2017 sperando che Rafa non abbia una delle migliori giornate. Tra le sorprese, ne possiamo citare due: Corentin Moutet, il francese che ha avuto una wild card e che, dopo aver fatto fuori Guido Pella, affronterà Juan Ignacio Londero che ha invece eliminato Richard Gasquet. Uno dei due sarà sicuramente al terzo turno: niente male davvero.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2019

DIRETTA ROLAND GARROS 2019: LE PARTITE DI GIOVEDì

Nel torneo femminile al Roland Garros 2019 tornano in campo alcune delle big: la finalista dello scorso anno Sloane Stephens per esempio, ma anche Elina Svitolina che vuole finalmente cambiare marcia negli Slam e che non ha giocato mercoledì, visto il forfait di Kateryna Kozlova. Adesso l’ucraina affronta Garbine Muguruza: sulla carta è la partita femminile più interessante del giorno, anche la campionessa 2016 ha bisogno di certezze perché non ha approcciato nel migliore dei modi la stagione. Continua invece la corsa di Marketa Vondrousova, una delle giovani che si stanno maggiormente mettendo in mostra: per la mancina della Repubblica Ceca l’asticella si alza, perché Carla Suarez Navarro non è certo nel suo momento migliore della carriera ma sulla terra può ancora insegnare qualcosa a tante colleghe. Giocherà anche Karolina Pliskova, che ha definito “un miracolo” il titolo vinto a Roma proprio per la superficie sul quale è arrivato: la ceca intanto corre ancora per scalzare Naomi Osaka dalla prima posizione mondiale e cercherà di avvicinare l’obiettivo contro Petra Martic, che ha demolito le speranze della padrona di casa Kristina Mladenovic lasciandole appena tre game.



