Diretta Roland Garros 2019/ Berrettini Ruud streaming video e tv, orario (tennis)

La terza giornata di match al Roland Garros 2019, quella di mercoledì 29 maggio che scatta alle ore 11:00, ci ripropone Matteo Berrettini: il tennista romano scende in campo per sfidare il giovane norvegese Casper Ruud, che agli Internazionali d’Italia era diventato, suo malgrado, indiretto protagonista nel lancio della sedia e abbandono del campo da parte di Nick Kyrgios. A parte questo, stiamo parlando di un ventenne che si è spinto fino alla posizione numero 63 della classifica Atp e, anche se non ha ancora vinto titoli, rappresenta un giocatore del quale potremmo sentir parlare a lungo. Berrettini però sembra essere arrivato ad un livello interessante, soprattutto sulla terra rossa: domenica ha battuto di autorità Pablo Andujar, rimontandogli un set e andando a dominare la partita. Dunque vedremo quello che succederà nella diretta del Roland Garros 2019, ricordando che purtroppo in questa parte bassa del tabellone abbiamo perso tre nostri protagonisti in Thomas Fabbiano, Lorenzo Sonego e soprattutto Marco Cecchinato, rimontato da Nicolas Mahut dopo aver vinto i primi due set.

Oggi dunque al Roland Garros 2019 gioca Berrettini, ma c’è anche Roger Federer: lo svizzero non ha “bisogno” di vincere il titolo a Parigi avendolo già fatto nel 2009 e completando così il Grande Slam in carriera. Tuttavia è chiaro che l’idea di tornare a giocare sulla terra rossa, a quattro anni dall’ultima volta, non è tanto per fare: il Re sente che il tempo di appendere la racchetta al chiodo si sta avvicinando, e di conseguenza vuole provare a mettere in bacheca altri trofei e soprattutto aumentare il numero di Slam. Il secondo turno lo vede impegnato contro Oscar Otte, tedesco entrato nel tabellone del Roland Garros 2019 come lucky loser ma poi bravo a eliminare il più quotato Malek Jaziri; una partita che per Federer non dovrebbe certo rappresentare un problema, quelli potrebbero eventualmente arrivare al terzo turno quando l’incrocio potrebbe essere proprio con Berrettini che in questo momento potrebbe davvero creare grattacapi anche a uno come Roger. Da seguire anche la partita tra Stefanos Tsitsipas, futura stella ma prontissimo già adesso, e Hugo Dellien che sta crescendo parecchio; in campo femminile Elina Svitolina, che ha approcciato male il suo 2019, vuole fare il salto di qualità negli Slam ma rischia contro Kateryna Kozlova, arrivata dalle qualificazioni. Tuttavia l’ucraina ha eliminato Venus Williams e già questo non era scontato: vedremo allora quello che succederà sulla terra rossa degli Open di Francia…



