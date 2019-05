Diretta Roland Garros 2019/ Streaming video e tv: al via lo Slam di Parigi (tennis)

Il Roland Garros 2019 prende il via nella giornata di domenica 26 maggio: si è già cominciato a giocare per le qualificazioni, ma i tabelloni principali scattano oggi con inizio dei match alle ore 11:00. E’ il secondo Slam nel calendario del tennis mondiale: un torneo affascinante in una cornice suggestiva, degna conclusione della stagione sulla terra rossa e Major “atipico”, che ha visto trionfare anche giocatori poco accreditati. Questo eventualmente prima dell’epoca di Rafa Nadal, che ha cannibalizzato gli appuntamenti sul rosso e va quest’anno a caccia del dodicesimo Roland Garros; in campo femminile invece gli ultimi titoli sono stati se vogliamo sorprendenti, e dunque possiamo virtualmente aspettarci di tutto. Non ci resta che approfondire al meglio i temi principali del Roland Garros 2019 per scoprire al meglio quello che succederà nel corso di questa giornata, e quello che potremmo aspettarci nel corso del torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2019 sarà trasmessa come di consueto da Eurosport ed Eurosport 2: nel secondo caso la visione è garantita ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. In alternativa sarà possibile seguire le partite del torneo dello Slam anche in diretta streaming video, ma anche per questa eventualità bisognerà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player a meno che non si possa utilizzare l’applicazione Sky Go, riservata ai clienti dell’emittente satellitare.

ROLAND GARROS 2019: RISULTATI E CONTESTO

Al Roland Garros 2019 come sempre l’uomo da battere è Rafa Nadal: con 11 Slam sulla terra di Parigi il maiorchino è definitivamente entrato nella leggenda, diventando il giocatore con il maggior numero di titoli nello stesso Major. Arrivato a Roma senza trofei stagionali, Nadal ha finalmente cancellato lo zero dalla casella vincendo gli Internazionali d’Italia, e pare lanciato verso una dodicesima affermazione qui; a cercare di contrastarlo saranno i soliti noti, da Novak Djokovic – apparso brillante al Foro Italico, finale a parte – per arrivare a Dominic Thiem che sta diventando uno specialista sulla terra ed è il finalista 2018, e poi Alexander Zverev. Sarà interessante scoprire come procederà il ritorno di Roger Federer: il quale non gioca il Roland Garros dal 2015 ma ha dimostrato di essere competitivo centrando i quarti a Madrid e a Roma, dove però ha alzato bandiera bianca per un infortunio alla gamba che andrà valutato. In campo femminile, finalmente Simona Halep ha spezzato la maledizione degli Slam ma fare una previsione sulla possibile vincitrice è complicatissimo: la numero 1 Naomi Osaka potrebbe vincere il terzo Slam consecutivo ma non sta giocando benissimo, Petra Kvitova è emersa alla grande anche sulla terra ma le manca sempre qualcosa, Elina Svitolina sarebbe tra le grandi favorite ma, anche a causa di un infortunio, ha steccato i primi mesi della stagione e negli Slam ha sempre faticato. E allora, che finalmente un italiano possa finalmente far tornare a sventolare il tricolore al cielo del Roland Garros? Nel tabellone Atp abbiamo tre teste di serie, sicuramente un fattore da provare a sfruttare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA