Diretta Roland Garros 2020/ Berrettini Harris streaming video tv, orario dei match

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: BERRETTINI HARRIS A PARIGI!

Giovedì 1 ottobre si apre un nuovo mese e si completa il secondo turno al Roland Garros 2020: un calendario strano quello dei match dello Slam di tennis, si comincia alle ore 11:00 come di consueto e bisogna dire che, appunto, gli organizzatori hanno deciso di scongiurare il pericolo di pioggia (già arrivata, del resto) aprendo di domenica e facendo in modo di essere sempre più avanti rispetto al regolare programma. Oggi per il secondo turno torna in campo Matteo Berrettini: il romano ha agevolmente superato l’esordio schiantando Vasek Pospisil, e ora se la vede con il sudafricano Lloyd Harris. Classe ’97, di lui c’è ancora poco da segnalare ma lo scorso gennaio aveva raggiunto la finale del torneo di Adelaide venendo sconfitto da Andrey Rublev, un giocatore in crescita che già l’anno scorso aveva centrato il secondo turno a Parigi e si è ripetuto poco fa agli Us Open. Vedremo allora quello che succederà nella diretta del Roland Garros 2020, aspettando la quale possiamo cominciare ad ipotizzare alcuni dei temi principali legati alla giornata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2020

La diretta tv del Roland Garros 2020, come abbiamo visto nei giorni scorsi, è affidata ai due canali di Eurosport e quello principale è disponibile per tutti sul digitale terrestre, mentre Eurosport 2 è riservato ai clienti della televisione satellitare. Un altro modo per seguire il torneo dello Slam di tennis, a parte rivolgersi al sito ufficiale www.rolandgarros.com per le informazioni utili e i contenuti multimediali, è sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player e visionare così le partite scelte in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: RISULTATI E CONTESTO

Matteo Berrettini torna dunque a giocare al Roland Garros 2020: è inutile nascondere che sia lui la grande speranza del tennis italiano nello Slam di Parigi, lo dice il ranking e lo dice la storia personale dell’ultimo anno, fatta di una crescita costante e dell’ingresso nella Top Ten. Berrettini oggi è diventato quel giocatore dal quale ci si aspetta che nei grandi tornei possa raggiungere almeno i quarti di finale, per poi giocarsela a seconda dell’avversario che si troverebbe a incrociare; il match odierno contro Harris non dovrebbe vederlo particolarmente in difficoltà anche se il giovane sudafricano ha sicuramente qualche asso nella manica, e in generale la nuova generazione di tennisti sta emergendo parecchio bene come lo stesso Matteo dimostra. Oggi al Roland Garros 2020 sarà anche il giorno di Novak Djokovic, che è balzato sull’esordio parigino come un leone affamato e ha battuto Mikael Ymer. Per il serbo c’è la grande possibilità di avvicinare il record di Slam vinti da Roger Federer, in una entusiasmante corsa a tre, ma soprattutto di vincere il quinto titolo della stagione rendendo il suo 2020 ancora più straordinario. Tra poco si torna a giocare, vedremo allora quello che succederà…

