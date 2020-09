Diretta Roland Garros 2020/ Berrettini Pospisil streaming video tv, orario dei match

DIRETTA ROLAND GARROS: OGGI BERRETTINI POSPISIL!

Al Roland Garros 2020, dove i match di martedì 29 settembre iniziano alle ore 11:00, è arrivato il momento dell’esordio del nostro tennista di punta, almeno secondo il ranking: Matteo Berrettini ha la testa di serie numero 7 nel tabellone Atp, ed è chiamato a riscattare i tornei della ripresa che non sono andati troppo bene. Il suo avversario è Vasek Pospisil: il trentenne canadese è soprattutto un ottimo giocatore di doppio, ma ha trovato nel corso della carriera qualche guizzo importante come la finale di Washington o i quarti a Wimbledon, anche se stiamo ormai parlando di anni fa. Berrettini parte comunque favorito, e sarà lo stesso per Novak Djokovic: il serbo, recente vincitore degli Internazionali d’Italia, se la vede con il giovane svedese Mikael Ymer, che abbiamo visto anche alla NextGen di Rho e che ha il futuro dalla sua parte, pur se in questo momento gli manca forse qualcosa per competere realmente con il numero 1, a caccia dello Slam numero 18 per avvicinare i due colleghi dei Big Three. Vedremo allora quello che succederà nella diretta del Roland Garros 2020, intanto possiamo iniziare a fare qualche valutazione sulla giornata che ci attende.

ROLAND GARROS 2020 IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2020 viene trasmessa sui due canali di Eurosport: quello principale è disponibile anche sul digitale terrestre ed è dunque in chiaro per tutti, Eurosport 2 invece si potrà visionare solo attraverso il satellite. Tutti gli appassionati di tennis potranno poi rivolgersi, sottoscrivendo un abbonamento, alla piattaforma Eurosport Player che fornisce le immagini dallo Slam di tennis a Parigi; la diretta streaming video sarà quindi fruibile su PC, tablet e smartphone mentre ricordiamo il sito ufficiale www.rolandgarros.com per avere le informazioni utili come i contenuti multimediali o le statistiche dei giocatori.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: IL CONTESTO

Al Roland Garros 2020 si è deciso quest’anno di spezzare la prima parte del primo turno in due giorni: dunque questo martedì è dedicato alla parte alta del tabellone Atp e quella bassa del torneo Wta. Tra gli uomini abbiamo già detto di Djokovic e Berrettini; avremo in campo anche Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas, che domenica si sono sfidati nella finale di Amburgo con vittoria del russo, e che ora sperano di fare strada sulla terra rossa di Parigi. Impegni tosti per entrambi: Rublev incrocia il veterano Usa Sam Querrey, per il greco invece l’avversario è lo spagnolo Jaume Munar che su questa superficie può creare problemi. Per Daniil Medvedev, il più pronto della NextGen a vincere uno Slam per quanto abbiamo visto finora, il primo turno sarà contro il sempre insidioso Marton Fucsovics; va poi detto che l’ampia pattuglia italiana ci presenta anche le sfide di Salvatore Caruso, impegnato contro l’argentino Guido Pella in un match che sulla carta non lo vede partire favorito, e Gianluca Mager che ha pescato la testa di serie numero 22 Dusan Lajovic, un giocatore che comunque sul rosso potrebbe sempre riuscire a battere. Tra poco al Roland Garros 2020 si torna a giocare, non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà…



