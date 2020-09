Diretta Roland Garros 2020/ Berrettini Ymer streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA ROLAND GARROS: A PARIGI BERRETTINI-YMER

La seconda giornata del Roland Garros 2020 si apre ufficialmente alle ore 11:00 di lunedì 28 settembre: a Parigi vivremo un giorno pieno di emozioni, perché saranno protagonisti del primo turno il numero 1 Atp, il campione in carica che sta dominando qualunque cosa si disputi sulla terra rossa e i due italiani più alti nel ranking mondiale, uno che gioca anche benissimo su questa superficie e l’altro che forse non è così troppo competitivo, ma certamente trovandosi nella Top Ten ha tutte le possibilità di arrivare fino in fondo, o comunque avvicinare la finale. Anche nel tabellone Wta c’è l’esordio della numero 1, ma qui è solo del seeding: ancora una volta Ashleigh Barty ha dato forfait spalancando dunque le porte a Simona Halep, reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia e impegnata nel match contro la spagnola Sara Sorribes Tormo. Ci prepariamo dunque alla diretta del Roland Garros 2020, per scoprire quello che succederà nei tanti match che sono previsti lunedì e se ci saranno anche sorprese da vivere.

La diretta tv del Roland Garros 2020 viene trasmessa su Eurosport e Eurosport 2, e solo il primo canale sarà disponibile per tutti sul digitale terrestre; per l’altro bisognerà essere abbonati alla televisione satellitare, come sempre la regia internazionale darà maggiore risalto ai match sui campi principali ma con l’applicazione Eurosport Player, che prevede a sua volta un abbonamento e fornirà le partite in diretta streaming video, potrete eventualmente seguire i vostri tennisti preferiti. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo, www.rolandgarros.com, per essere informati sui contenuti multimediali e le ultime notizie inerenti lo Slam di Parigi.

Dunque al Roland Garros 2020 arriva l’esordio di grandi protagonisti: Rafa Nadal ha vinto per 12 volte questo torneo e punta a fare 13, il che gli permetterebbe anche di agganciare Roger Federer come maggior numero di Slam vinti in carriera. Un risultato eccezionale, e la corsa sulla terra rossa di Parigi inizia contro il bielorusso Egor Gerasimov; per il numero 1 Novak Djokovic, che ha dovuto rinunciare al trionfo degli Us Open ma si è preso gli Internazionali d’Italia per la quinta volta, il primo match sarà contro lo svedese Mikael Ymer: un giovane di ottime speranze, che però in questo momento e su questa superficie non dovrebbe rappresentare un ostacolo enorme per il serbo. Abbiamo poi i due italiani: Matteo Berrettini ha sprecato una grande chance a Roma venendo eliminato ai quarti, qui si può riscattare ma se la deve vedere con Vasek Pospisil, canadese che lo può mettere in difficoltà qualora debba trovare la giornata giusta. Per Fabio Fognini invece l’avversario del primo turno è il granito kazako Mikhail Kukushkin: il sanremese ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo e sulla terra si trova sicuramente a suo agio, tuttavia la versione del Foro Italico non ha entusiasmato (subito ko) e dunque anche lui dovrà andare a caccia di riscatto.



