Diretta Roland Garros 2020/ Sinner Bonzi streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: SINNER BONZI, 2° TURNO

Mercoledì 30 settembre il Roland Garros 2020 vive le sfide del secondo turno: continua il torneo dello Slam di tennis a Parigi, che ha già riservato parecchie sorprese e altre ne regalerà, e nel quale la speranza è ovviamente che gli italiani possano fare strada. Alcuni sono stati protagonisti, e oggi li rivedremo: pazzesca la vittoria che Jannik Sinner ha ottenuto contro un ottimo giocatore come David Goffin, oggi per l’altoatesino la sfida è il padrone di casa Benjamin Bonzi che è un classe ’96 arrivato dalle qualificazioni, un avversario dal quale teoricamente Sinner avrebbe poco da temere se non fosse che, naturalmente, dobbiamo ricordarci che il nostro tennista ha 19 anni e ben poca esperienza e dunque può essere soggetto ad alti e bassi. Sta vivendo un ottimo momento anche Stefano Travaglia: dopo il successo su Pablo Andujar l’ascolano affronta il giapponese Kei Nishikori: giocatore fantastico e già finalista Slam ma falcidiato dagli infortuni nell’ultimo periodo, travolto da Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia ma ora a caccia di rilancio. Naturalmente, se starà bene sarà lui il favorito nella diretta del Roland Garros 2020, ma Travaglia si gioca decisamente le sue carte.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020 IN STREAMING VIDEO E TV: COME E DOVE VEDERLO

La diretta tv del Roland Garros 2020 viene trasmessa su Eurosport e Eurosport 2, e solo il primo canale sarà disponibile per tutti sul digitale terrestre; per l’altro bisognerà essere abbonati alla televisione satellitare, come sempre la regia internazionale darà maggiore risalto ai match sui campi principali ma con l’applicazione Eurosport Player, che prevede a sua volta un abbonamento e fornirà le partite in diretta streaming video, potrete eventualmente seguire i vostri tennisti preferiti. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo, www.rolandgarros.com, per essere informati sui contenuti multimediali e le ultime notizie inerenti lo Slam di Parigi.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: IL TABELLONE WTA

Finalmente al Roland Garros 2020 anche l’Italia femminile è protagonista: rispetto agli anni scorsi si è incredibilmente invertita la tendenza che vedeva il tennis Wta di casa nostra avere ottimi risultati, ma il mercoledì di Parigi ci regalerà due sfide da non perdere. Sara Errani va a caccia della gloria perduta in quella che potrebbe essere la sua ultima corsa, e dopo aver battuto la campionessa olimpica Monica Puig se la vede con Kiki Bertens che è una Top Ten e sulla terra rossa ha poco da invidiare alle specialiste della superficie. Un match che potrebbe regalare anche perle tecniche dimenticate; abbiamo poi Martina Trevisan che ha approfittato del ritiro di Camila Giorgi – era già avanti di un set e un break – e ora affronta la sedicenne Cori Gauff, per tutti Coco, che ha impressionato il mondo l’anno scorso e adesso cerca il salto di qualità sapendo di avere ancora molto tempo a disposizione. Intanto ha eliminato Johanna Konta, testa di serie numero 9; un altro attestato per lei dopo la splendida partita, pur persa, contro Garbine Muguruza.



