Diretta Roland Garros 2020/ Streaming video tv: al via lo Slam di Parigi (tennis)

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: PRIMA GIORNATA

Domenica 27 settembre, comincia il Roland Garros 2020: fino a pochi mesi fa sarebbe sembrato folle, invece è la realtà alla quale la pandemia di Coronavirus ci sta abituando. Il prestigioso torneo del Grande Slam di tennis sulla terra rossa di Parigi è stato fra i tanti che hanno dovuto rinunciare alla loro collocazione tradizionale (fine maggio-inizio giugno per il Roland Garros), ma gli organizzatori non hanno alzato bandiera bianca come ad esempio è successo a Wimbledon, dove si tornerà a giocare solo l’anno prossimo, di conseguenza eccoci pronti a seguire oggi la prima diretta Roland Garros 2020 per dare il via a una nuova edizione del torneo, logicamente con i primi match del primo turno nei tabelloni di singolare maschile e femminile a partire dalle ore 11.00. Certo, anche l’edizione autunnale del Roland Garros deve fare i conti con il Covid, che in Francia sta tornando a picchiare duro: infatti gli organizzatori speravano ad avere 20.000 spettatori al giorno, poi ridotti a 5.000 e infine a 1.000. Si fa di necessità virtù: intanto il Roland Garros si farà, ed è già qualcosa…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL ROLAND GARROS 2020

La diretta tv del Roland Garros 2020 come da tradizione sarà riservata agli abbonati di Eurosport, il canale tematico che offre il torneo di Parigi così come molti altri appuntamenti del grande tennis durante l’anno. Di conseguenza, ecco che si potranno seguire i vari incontri su Eurosport oppure Eurosport 2 nel corso della giornata, inoltre sarà disponibile (sempre per gli abbonati) la diretta streaming video tramite Eurosport Player. Per tutti gli altri, i riferimenti ufficiali sono naturalmente il sito e gli account social del Roland Garros.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: IL CONTESTO

Preparandoci a vivere due settimane di grandi emozioni in diretta dal Roland Garros 2020, come si arriva al torneo più prestigioso del mondo sulla terra rossa? Il punto di riferimento è naturalmente fornito dagli Internazionali d’Italia di Roma, che sono rimasti l’unico Masters 1000 sulla terra quest’anno. Dunque potremmo dire buone notizie per Novak Djokovic, vincitore al Foro Italico, meno per Rafa Nadal, uscito troppo presto per i suoi standard a Roma (ai quarti). Tra le donne è Simona Halep la prima favorita, sulla scia appunto del successo in Italia, mentre Serena Williams andrà per l’ennesima volta all’assalto dello Slam numero 24 della carriera. Il cambio di stagione porterà pure alcune novità strettamente tecniche, con una presumibile maggiore umidità e quindi condizioni di campo differenti. In ottica italiana le speranze sono soprattutto al maschile, come abbiamo visto già a Roma: al primo turno spicca l’impegno di Jannik Sinner contro David Goffin, mentre per Matteo Berrettini il primo turno contro Vasek Pospisil dovrebbe essere più abbordabile.

