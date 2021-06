Diretta Roland Garros 2021/ Nadal Schwartzman streaming video tv, orario match

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: BERRETTINI E I DUE CAMPIONI!

La giornata odierna del Roland Garros 2021, per mercoledì 9 giugno (si parte alle ore 12:00), è di quelle importanti: si giocano i quarti di finale nelle due metà alte dei tabelloni (Atp e Wta) dunque è il giorno in cui Matteo Berrettini, unico italiano rimasto in corsa nel torneo dello Slam, sfida il numero 1 Novak Djokovic che è sopravvissuto alla straordinaria dimostrazione di talento di Lorenzo Musetti, purtroppo crollato dopo aver vinto i primi due set. Di Berrettini Djokovic però parliamo in altra sede, e dunque qui ci possiamo concentrare sull’altro quarto maschile che sarà invece Nadal Schwartzman.

È la riedizione della semifinale dello scorso anno, perché come abbiamo già detto Rafa Nadal sta avendo un percorso identico a quello che lo ha portato a vincere il tredicesimo Roland Garros; per lui un altro dominio, purtroppo contro il nostro Jannik Sinner che ancora una volta ha avuto le sue occasioni nel primo set, e un passo di avvicinamento al ventunesimo Slam anche se oggi, nella diretta del Roland Garros 2021, dovrà fare particolarmente attenzione a Diego Schwartzman, che sembra aver trovato la forma dello scorso autunno (non ha ancora perso un set).

DIRETTA ROLAND GARROS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2021 è disponibile sui due canali di Eurosport: per quello principale l’appuntamento è anche sul digitale terrestre, mentre Eurosport 2 è visibile solo dagli abbonati alla televisione satellitare. Servirà un abbonamento anche per seguire i match in diretta streaming video, grazie al servizio fornito dalla piattaforma Eurosport Player; il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.rolandgarros.com, vi fornirà invece tutte le informazioni utili, dai contenuti multimediali alle dichiarazioni dei giocatori impegnati al Roland Garros 2021 così come i tabellini delle partite.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente al Roland Garros 2021 si giocano anche i quarti femminili: qui abbiamo la campionessa in carica Iga Swiatek, che continua il suo immacolato percorso e ora se la vede con Maria Sakkari. La greca, per la prima volta ai quarti di uno Slam, ha fatto saltare il rematch della finale 2020 eliminando Sofia Kenin in maniera netta; la giovane polacca parte favorita ma a questo punto tutte le avversarie possono pensare di farle lo scalpo e superare il turno. Nell’altro quarto, è battaglia tra outsider: Coco Gauff, la più giovane giocatrice ai quarti di un Major da 15 anni a questa parte, gioca contro la ceca Barbora Krejcikova, decisamente più matura ma anche lei poco avvezza a queste atmosfere. La cosa incredibile dunque è che sia la Swiatek, che ha appena compiuto 20 anni, la giocatrice che tra queste possiamo definire la più esperta: davvero il tennis Wta sta vivendo un periodo di profondi cambiamenti, ma è in generale anche il Roland Garros che, come sempre, ci regala storie incredibili e imprevedibili. L’edizione 2021 non sta facendo eccezione rispetto a questo, poi vedremo quello che il campo ci dirà rispetto a questi attesissimi match del mercoledì di Parigi…



