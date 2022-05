Diretta Roland Garros 2022/ Fognini Van de Zandschulp streaming video tv, orario

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: OGGI IL SECONDO TURNO FOGNINI VAN DE ZANDSCHULP!

La diretta del Roland Garros 2022 scatta alle ore 11:00 di mercoledì 25 maggio per le partite del secondo turno. Torneremo a vedere in campo, nello Slam di Parigi, tanti protagonisti anche perché siamo nella parte alta del tabellone Atp, che per distacco è assolutamente la più competitiva: il sorteggio ha sbilanciato parecchio il main draw, consegnandoci molti dei favoriti per il titolo in questa metà. Dal numero 1 e campione in carica Novak Djokovic al signore della terra rossa Rafa Nadal, passando poi per Alexander Zverev e proseguendo con Carlos Alcaraz, che praticamente tutti gli addetti ai lavori pronosticano come prossimo numero 1 e nemmeno troppo in là.

Oggi però nella diretta del Roland Garros 2022 avremo in campo anche Fabio Fognini: il sanremese nel primo turno è stato decisamente brillante facendo fuori Alexey Popyrin in tre set, e adesso il suo torneo prosegue contro l’olandese Botic Van de Zandschulp che è in crescita, ma contro il quale l’azzurro è certamente favorito. Avremo anche Martina Trevisan, che dovrà giocare contro Magda Linette: attenzione, perché nel primo turno del Roland Garros 2022 la tennista polacca ha battuto Ons Jabeur (a parte Iga Swiatek la giocatrice più in forma del circuito Wta) e dunque l’impegno sarà tutt’altro che semplice.

DIRETTA ROLAND GARROS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE FOGNINI VAN DE ZANDSCHULP

La diretta tv del Roland Garros 2022 sarà trasmessa come sempre sui due canali di Eurosport, quindi quello principale e Eurosport 2: per avere accesso alle immagini in questo secondo caso avrete bisogno di essere abbonati alla televisione satellitare. Ricordiamo poi che l’emittente fa anche parte del pacchetto DAZN: anche questa piattaforma richiede la sottoscrizione di un abbonamento per la visione in diretta streaming video, attraverso tutti i dispositivi compatibili. Infine, possiamo dire che sul sito ufficiale www.rolandgarros.com troverete tutte le informazioni utili come i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Stiamo dunque per affrontare una nuova giornata nella diretta del Roland Garros 2022. Abbiamo già detto che la parte alta del tabellone maschile è particolarmente sbilanciata: di fatto nell’altra metà c’è il solo Stefanos Tsitsipas come indiscusso big che ha le capacità concrete per arrivare sino in fondo (cosa già fatta l’anno scorso) e magari vincere lo Slam, se vogliamo Casper Ruud che, tuttavia, deve dimostrare di poter crescere in questi contesti (ma certamente rappresenta una minaccia non indifferente). Ad ogni modo, sarà interessante vedere come Rafa Nadal se la caverà contro Corentin Moutet.

L’istrionico francese ha talento e lo ha fatto vedere eliminando un ex campione di Parigi come Stan Wawrinka, al netto della condizione dello svizzero sempre un bel colpo. Naturalmente il 13 volte vincitore del Roland Garros è clamorosamente favorito, ma se non altro Moutet potrebbe regalarci una bella partita; così anche Sebastian Baez che incrocia la racchetta con Alexander Zverev che deve come sempre provare a spezzare la maledizione degli Slam, mentre per Alcaraz l’avversario sarà il connazionale Albert Ramos-Vinolas. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta del Roland Garros 2022 per oggi…











