Diretta Djokovic Tsitsipas/ Finale Roland Garros 2021 streaming video e tv

FINALE DJOKOVIC TSITSIPAS AL ROLAND GARROS 2021: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Djokovic Tsitsipas, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 13 giugno, è la finale del singolare maschile al Roland Garros 2021, in programma naturalmente sul campo centrale Philippe Chatrier a Parigi. La prima grande notizia è certamente l’assenza del re della terra rossa, Rafa Nadal, eliminato in semifinale da Novak Djokovic, che adesso vuole coronare l’opera andando a vincere il secondo Roland Garros della propria carriera – e sarebbe l’unico dei tre grandi del tennis mondiale della nostra epoca ad avere vinto almeno due volte tutti i tornei del Grande Slam. Di fronte a lui ci sarà il greco Stefanos Tsitsipas, classe 1998 e uno dei migliori esponenti della famosa Next Gen che prima o poi soppianterà dai vertici i tre fenomeni degli anni Ottanta.

Insomma, la finale Djokovic Tsitsipas potrebbe mandare Nole ancora più nel mito (e con la possibilità di fare il Grande Slam stagionale), oppure essere la prima vera grande impresa dei giovani emergenti, considerando che la vittoria di Thiem agli Us Open 2020 arrivò in un torneo svoltosi in circostanze davvero particolari, con Federer e Nadal assenti e Djokovic squalificato. Una cosa è certa: per gli appassionati di tennis, la diretta di Djokovic Tsitsipas sarà imperdibile…

DIRETTA DJOKOVIC TSITSIPAS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE DEL ROLAND GARROS 2021

La diretta tv di Djokovic Tsitsipas, la finale del Roland Garros 2021, sarà naturalmente garantita da Eurosport per i propri abbonati (il canale è visibile sulle piattaforme Sky e DAZN), magari tramite il servizio di diretta streaming video fornito da Eurosport Player. Ricordiamo inoltre la possibilità per tutti di avere informazioni utili su www.rolandgarros.com, il sito ufficiale del torneo sul quale potrete liberamente consultare i tabellini dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA DJOKOVIC TSITSIPAS: RISULTATI E CONTESTO, FINALE ROLAND GARROS 2021

Verso la diretta di Djokovic Tsitsipas, dobbiamo spendere ancora qualche riga sull’impresa di Nole in semifinale. Il serbo tante volte nella sua carriera ha battuto Nadal, ma sulla terra rossa – e soprattutto al Roland Garros – la storia era a senso unico. Non solo: quella di venerdì è stata la prima sconfitta di Nadal in 14 semifinali al Bois de Boulogne e già questo la dice lunga sull’impresa di Novak Djokovic, che prima di battere Rafa aveva sconfitto in successione ben due tennisti italiani.

Possiamo allora ricordare con piacere che il giovanissimo Lorenzo Musetti gli ha strappato ben due set al tie-break, anche se poi il talento classe 2002 è crollato alla distanza, mentre con Matteo Berrettini è stato Djokovic a partire fortissimo per poi soffrire alla distanza, portando a casa la vittoria con fatica.

Eccellente è stato anche il cammino di Stefanos Tsitsipas, che per arrivare in finale ha dovuto eliminare gli altri due giovani di punta del tennis mondiale: il successo ai quarti contro Daniil Medvedev è stato perentorio approfittando del fatto che la terra è superficie assai più congeniale al greco, poi in semifinale c’è stata una bellissima battaglia con Alexander Zverev, risolta al quinto set. Tsitsipas riuscirà a completare il capolavoro oggi?

