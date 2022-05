Diretta Roland Garros 2022/ Trevisan Sasnovich streaming video tv, orario match

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: TREVISAN-SASNOVICH!

Entra sempre più nel vivo la diretta del Roland Garros 2022, infatti oggi, domenica 29 maggio, cominciano gli ottavi di finale dell’Open di Francia, il torneo del Grande Slam sulla terra rossa di Parigi. Siamo di fatto a metà cammino, in ottica italiana dovremo seguire con grande interesse la partita Trevisan Sasnovich dal momento che Martina Trevisan sarà l’unica giocatrice azzurra in campo oggi. Ottimo finora il suo cammino, arrivare agli ottavi del Roland Garros non è mai una impresa banale, soprattutto per una giocatrice che non era tra le teste di serie.

DIRETTA/ Roland Garros 2022 streaming video tv: Sonego fuori al 5° set

La terra rossa di Parigi è speciale per Martina Trevisan, che nel 2020 al Roland Garros ottenne quello che finora è nettamente il migliore risultato della sua carriera, cioè l’approdo ai quarti di finale. Questo traguardo è raggiungibile anche stavolta, la bielorussa Aliaksandra Sasnovich è una ottima giocatrice ma certamente non una campionessa, soprattutto sulla terra rossa. Missione possibile quindi per l’azzurra in Trevisan Sasnovich, ma adesso andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla diretta Roland Garros 2022 per quanto riguarda il programma di oggi, domenica 29 maggio, che avrà inizio come al solito alle ore 11.00.

DIRETTA/ Sinner McDonald (risultato finale 3-0): vittoria netta per Jannik!

DIRETTA ROLAND GARROS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE TREVISAN SASNOVICH

Ricordiamo che la diretta tv del Roland Garros 2022 sarà sui due canali di Eurosport, quello principale disponibile anche sul digitale terrestre e il secondo (Eurosport 2) accessibile soltanto agli abbonati alla televisione satellitare. L’emittente fa comunque parte anche del pacchetto DAZN: abbonandovi a questa piattaforma potrete dunque seguire i match del Roland Garros 2022 (selezionati soprattutto dalla regia internazionale, che naturalmente cercherà di privilegiare i campi principali) in diretta streaming video, utilizzando i dispositivi compatibili. Possiamo infine sottolineare che sul sito ufficiale di questo Slam, www.rolandgarros.com, troverete tutte le informazioni utili come i tabellini aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Roland Garros 2022 streaming video tv: Alcaraz domina e vince!

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta del Roland Garros 2022 e allora allarghiamo il nostro orizzonte oltre la partita di Martina Trevisan. In campo femminile le sorprese non mancano mai, basterebbe dire che nella parte bassa del tabellone – che è naturalmente quella che andrà in campo oggi – la testa di serie “migliore” rimasta in corsa è la numero 17, cioè la canadese Leylah Fernandez. Discorso diverso in campo maschile, dove sarà la parte alta del tabellone ad aprire gli ottavi di finale del Roland Garros 2022, ma soprattutto ci attende una vera e propria parata di stelle. Noblesse oblige, a Parigi si deve sempre iniziare da Rafa Nadal, che oggi affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime in una partita da non sottovalutare.

Avversario sempre ostico anche per Novak Djokovic, infatti il serbo numero 1 del seeding avrà dall’altra parte della rete l’argentino Diego Schwartzman, molto pericoloso soprattutto sulla amata terra rossa. Ci sarà poi l’astro nascente Carlos Alcaraz, che dovrà affrontare il russo Karen Khachanov sulla strada del sogno di una vittoria nello Slam prima ancora di compiere 20 anni, infine in campo oggi scenderà pure Alexander Zverev, opposto allo spagnolo Bernabé Zapata Miralles che è l’unico vero nome a sorpresa in campo maschile nella diretta Roland Garros 2022 che ci attende oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA